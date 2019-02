Najnowocześniejsze kino Helios w Blue City zaprasza!

Helios w Blue City to innowacje na najwyższym światowym poziomie: najwygodniejsze fotele, a także najnowocześniejsze rozwiązania kinotechniczne. Widzowie warszawskiego kina Helios będą mogli podziwiać najnowsze produkcje polskiej i światowej kinematografii w niewiarygodnie doskonałej jakości obrazu. Najnowocześniejszy w Polsce projektor laserowy Christie RealLaser, w który wyposażone jest kino Helios w Blue City, gwarantuje, że każdy dostrzeże nawet najmniejsze detale. Helios jako pierwsza sieć w Polsce przenosi doświadczenia kinowe na jeszcze wyższy poziom, zapewniając doskonałe odwzorowanie barw o wysokim kontraście i znakomitej ostrości obrazu.Wyjątkowy system dźwiękowy Dolby ATMOS przenosi w centrum filmowej akcji dzięki kilkudziesięciu niezależnym ścieżkom audio, rozsyłanym do głośników rozmieszczonych dookoła sali kinowej, a także na jej suficie. Oznacza to niesamowite wrażenie, że motocykle pędzą obok, pociski wybuchają tuż za fotelem, a samoloty słychać nad samą głową. Brzmi świetnie? Takie jest! Zapierający dech w piersiach dźwięk wydobywający się ze wszystkich stron, zaskakuje swoją czystością, bogactwem, szczegółowością i głębią.Ponadto, kino Helios to także niewiarygodny komfort, który zapewniają, między innymi sale Dream – unikalny koncept będący odpowiedzią na marzenie o kameralnej, komfortowej przestrzeni do oglądania filmów. Wyróżniające się nowoczesnym designem, wyposażone w wygodne, skórzane fotele z regulacją siedzeń, systemem dźwięku Dolby Atmos i obrazem w rozdzielczości 4K sale, wyznaczają nowe standardy odbioru filmu w kinie.Od początku działalności stołeczny Helios zadba o szeroki repertuar filmów zarówno polskiej, jak i światowej produkcji. Już w pierwszym tygodniu zaprezentowane zostaną między innymi: premieroweoraz, a takżeczy kontynuacja kultowej komediiKino Helios w Blue City zaprasza!