Najnowszy thriller autorki, która nie powiela schematów

Jenny Blackhurst, autorka thrillera "Czarownice nie płoną", powraca z nową, przerażającą historią!Jestem córką zabójcy, mordercy małych dziewczynek - takiego piętna nie zmywa czas, z takim piętnem nie da się żyć.Kathryn miała pięć lat, kiedy jej tata zabił jej rówieśniczkę i najlepszą przyjaciółkę, Elsie. Teraz jest trzydziestoletnią kobietą i nadal sobie z tym nie poradziła. A dziennikarze dbają o to, by nie zapomniała o tym strasznym zdarzeniu.I na pewno sobie tego nie odpuszczą w dwudziestą piątą rocznicę śmierci Elsie. Ale tego dnia to nie paparazzi sprawiają, że serce zamiera Kathryn zamiera z przerażenia, lecz wiadomość o zniknięciu kolejnej dziewczynki z domu, w którym zginęła Elsie.Zdeterminowana, by wreszcie uzyskać odpowiedzi, Kathryn wraca w swoje rodzinne strony. I już pierwszej nocy przekonuje się, że jest ktoś, kto bardzo jej tam nie chce.