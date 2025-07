"Wonder Woman" ma scenarzystkę. To jej TRZECI projekt dla DC Studios

TUTAJ.

Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie

"Wonder Woman" priorytetem DC Studios

Getty Images © Bryan Bedder



Zwiastun filmu "Superman"

W ostatnich miesiącach niespodziewanie filmwyrósł na priorytetowy projekt DC Studios, choć początkowo nie był w planach. Kiedy James Gunn mówił o tym, co w pierwszej kolejności zostanie zrealizowane, wspominał o Wonder Woman . Miał jednak wtedy na myśli serial, który opisywany był jako odpowiedź DC na " Grę o tron ".Losy tego serialu pozostają nieznane. Za to Gunn teraz sporo mówi o kinowej. Projekt jest priorytetem, co jednak nie znaczy – jak podkreśla sam Gunn – że DC Studios będzie się z nim spieszyć. Film nie trafi do produkcji, dopóki nie będzie miał gotowego i dobrego scenariusza.A prace nad nim dopiero się zaczynają. James Gunn zatrudnił do jego napisania specjalistę od fabuł DC. Ma ona już na swoim koncie tekst do. Pracuje również nad filmem Wonder Woman była jedną z najważniejszych postaci poprzedniego uniwersum DC . Widowiskoz 2017 roku okazało się trzecim najbardziej kasowym tytułem DCEU zarabiając na całym świecie pond 822 miliony dolarów.Tymczasem w kinach jest już pokazywany pierwszy film nowego uniwersum DC . W Ameryce jest to już najbardziej kasowe widowisko o komiksowych superbohaterach w tym roku.