Naukowcy: dzięki wizycie w kinie ​​stajesz się bardziej inteligentny

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez University College London i Vue Entertainment oglądanie filmów na wielkim ekranie poprawia naszą pamięć i koncentrację, a także sprawia, że możemy być bardziej kreatywni. Ponadto wpływa pozytywnie na zdrowie fizyczne. Seans filmowy w kinie działa jak 45-minutowy lekki trening cardio, niezależnie od tego, czy idziesz sam, czy z innymi.Badania opublikowane przez Vue i University College London, ujawniają, że kilka godzin przed dużym ekranem może mieć zaskakujące korzyści dla funkcjonowania naszego mózgu, więzi społecznych, produktywności czy kreatywności.W ramach eksperymentu akademickiego przeprowadzonego przez Wydział Psychologii Eksperymentalnej UCL, grupa ochotników została poddana testom za pomocą czujników biometrycznych, aby zobaczyć, co dzieje się z ich umysłami i ciałami podczas dwugodzinnego pokazu filmu. Badania wykazały zauważalny wzrost tętna widzów podczas filmu, które utrzymywało się na poziomie podwyższonym do 50%-60% tętna maksymalnego przez 45 minut - co odpowiada lekkiej formie treningu cardio. Fascynujące jest to, że gdy widzowie oglądali film, ich tętno stało się bardziej wyrównane, często bijąc jednocześnie. Testy przewodnictwa skórnego wykazały również, że pewne zdarzenia w filmie wywołały wzrost poziomu pobudzenia emocjonalnego.Doświadczenia kulturowe, takie jak chodzenie do kina, dają naszemu mózgowi możliwość poświęcenia niepodzielnej uwagi przez dłuższy czas. W szczególności w kinie nie mamy nic innego do zrobienia poza zatraceniem się w filmowej historii. – wyjaśnia Dr Joseph Devlin, profesor neurologii poznawczej na UCL - Ponadto nasza zdolność do utrzymywania skupienia i uwagi odgrywa kluczową rolę w budowaniu naszej odporności psychicznej, ponieważ rozwiązywanie problemów zazwyczaj wymaga skoncentrowanego wysiłku, aby pokonać przeszkody. Innymi słowy, nasza zdolność do rozwiązywania problemów bez rozpraszania uwagi sprawia, że ​​jesteśmy w stanie lepiej rozwiązywać problemy i czyni nas bardziej produktywnymi. W świecie, w którym coraz trudniej jest odejść od towarzyszących nam urządzeń, ten poziom ciągłej koncentracji jest dla nas dobry.Obecnie kino jest jednym z ostatnich miejsc, w których naprawdę można się wyłączyć od atakujących nas z każdej strony powiadomień, przypomnieć czy wiadomości z urządzeń mobilnych. Filmowe historie oglądane na wielkim ekranie pozwalają się nam zatracić i ma to na nas korzystny wpływ. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dla pełnego odcięcia się filmy powinny być oglądane w określony sposób, aby widz mógł w pełni zanurzyć się w otoczeniu ekranu, dźwięku i fotela. Multikino oferuje najlepsze i luksusowe rozkładane, skórzane fotele, ekrany o wysokiej rozdzielczości i wielowymiarowy dźwięk Dolby Atmos, ponieważ każdy zasługuje na doświadczenie magii rozrywki na dużym ekranie.– dodaje dr Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego –W nadchodzących miesiącach będzie wiele okazji do tego, żeby się zatracić w niezwykłych opowieściach. Już teraz na wielkim ekranie można oglądać najnowsze przygody Jamesa Bonda w filmie " Nie czas umierać ". W październiku na widzów czeka jeszcze między innymi " Wesele " w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego , " Diuna " oraz " Furioza " z Mateuszem Banasiukiem Weroniką Książkiewicz w rolach głównych. Natomiast w kolejnych miesiącach premierę będą miały: " Eternals ", " Pitbull Patryka Vegi , " Bo we mnie jest seks ", " Dom Gucci ", " Spider-Man: Bez drogi do domu " oraz " Matrix Zmartwychwstania ".Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl