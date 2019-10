Neill Blomkamp szykuje horror. Taylor Kitsch gwiazdą

Getty Images © Jim Spellman



Czyżby w końcu Neill Blomkamp dostał okazję nakręcenia kolejnego kinowego filmu? Niedoszły reżyseri kontynuacji po latach oryginalnegoteraz pracuje nad horrorem. Projekt ma już nawet gwiazdę. To Taylor Kitsch ).Bohaterem filmu jest policjant z Nowego Meksyku, który jedzie na pustynię sprawdzić zgłoszenie o morderstwie. Na miejscu zaczyna podejrzewać, że nie jest to zwyczajna sprawa, być może nawet dotyczy przybyszów z kosmosu. Jego podejrzenia zdaje się potwierdzać niespodziewane przybycie na miejsce agentów FBI. Wkrótce rusza na polowanie za humanoidalną bestią, która nie cofnie się przed niczym, by wyeliminować jedynego świadka morderstwa.Zdjęcia planowane są na pierwszą połowę przyszłego roku.