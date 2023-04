Neill Blomkamp ("Dystrykt 9") zrobi film o kosmitach. Joel Kinnaman ("Legion samobójców") w obsadzie

Getty Images © Juan Naharro Gimenez

Co wiemy o "They Found Us", nowym projekcie Neilla Blomkampa?

zagra w wyreżyserowanym przezthrillerze o porwaniu przez obcych. Projekt zatytułowanypowstaje dla AGC Studios. Zdjęcia mają ruszyć w Australii jeszcze w tym roku.wyreżyserujena podstawie scenariusza autorstwa).wcieli się w ojca, który chcąc odbudować więź z córką, zabiera ją na kamping w Utah. Zostają jednak zaatakowani przez pozaziemską formę życia. Humanoidalna bestia zamierza zabrać ich do przerażającego świata obcych.najlepiej znany jest jako Rick Flag z filmóworaz z pierwszego sezonu serialu Netfliksa, w którym wcielił się w Takeshiego Kovacsa. W jego CV znajdziemy również takie filmy jakczy, a także serialeNajbardziej znane filmyto. Zrealizował też kilka krótkometrażówek, m.in.czy. Aktualnie jego filmografię zamyka thriller sci-fi. Na etapie postprodukcji jest inspirowane serią popularnych gier wideo widowiskoMłoda dziewczyna wkracza do wirtualnego świata, by wyrwać matkę z mocy demona. Wizjonerski horror reżysera hitów. Koszmarne wspomnienia z dzieciństwa kładą się cieniem na relacjach Carly z jej matką. Kobieta od lat uskarża się na tajemnicze dolegliwości, które doprowadziły w przeszłości do tragicznych wydarzeń. Teraz straciła kontakt z rzeczywistością, a jej umysł zdaniem lekarzy cierpi w innym, równoległym świecie. Dr Martins proponuje niekonwencjonalną terapię, która daje jeszcze cień nadziei. W jej ramach Carly musi wejść do wirtualnej rzeczywistości, by nawiązać kontakt z chorą.