Neill Blomkamp ma problem. Prace nad nowym filmem wstrzymano

Co wiemy o filmie "They Found Us"?

Zwiastun filmu "Gran Turismo"

. Obecny konflikt sprawił jednak, że ustalenia logistyczne stały się nieaktualne. Wzrósł również koszt, ponieważ trzeba byłoby opłacić wyższe ubezpieczenie. Producenci więc wstrzymali prace i teraz będą rozważać różne opcje powrotu do projektu.Co jednak ciekawe,. A spośród tych, które dopiero są planowane, tylkozostał wstrzymany. Neill Blomkamp wyreżyseruje "They Found Us" na podstawie scenariusza autorstwa Jeremy'ego Slatera (" Fantastyczna Czwórka ", " Notatnik śmierci "). Joel Kinnaman wcieli się w ojca, który chcąc odbudować więź z córką, zabiera ją na kamping w Utah. Zostają jednak zaatakowani przez pozaziemską formę życia. Humanoidalna bestia zamierza zabrać ich do przerażającego świata obcych.Po latach pracy dla własnej wytwórni Blomkamp w tym roku powrócił z projektem dla dużej wytwórni. Był to inspirowany cyklem gier wideo. Film, którego budżet szacowany jest na 60 milionów dolarów, na całym świecie zarobił ponad 117 milionów.