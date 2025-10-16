Newsy Filmy Gwiazda "Shōguna" w thrillerze historycznym o ratowaniu dzieci
Gwiazda "Shōguna" w thrillerze historycznym o ratowaniu dzieci

Gwiazda &quot;Shōguna&quot; w thrillerze historycznym o ratowaniu dzieci
źródło: Getty Images
autor: Joe Raedle
Reżyser Richie Adams ("Gdy byłeś daleko") zebrał obsadę swojego nowego projektu — historycznego thrillera "Pedro Pan", którego fabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. W głównych rolach wystąpią Néstor Carbonell (laureat Emmy za rolę w "Shōgunie"), Allen Leech, Danny Pino, Paz Vega oraz Andy García. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w listopadzie w Meksyku. 

Opowieść o ratowaniu dzieci



GettyImages-2233991850.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Akcja historycznego thrillera osadzona będzie w realiach po rewolucji kubańskiej pod rządami Fidela Castro i opowie historię jednej z największych akcji ratowania dzieci w historii nowożytnej — tajnej operacji, w ramach której ponad 14 tysięcy kubańskich dzieci zostało przemyconych do USA, by uchronić je przed komunistyczną indoktrynacją.

Prawdziwa operacja "Pedro Pan" miała miejsce w latach 1960–1962. Rodzice, obawiając się reżimu Castro, wysyłali swoje dzieci do Stanów Zjednoczonych w tajnym programie wspieranym przez Kościół katolicki i rząd USA. Dzieci w wieku od 6 do 18 lat trafiały później do bliskich, rodzin zastępczych lub katolickich organizacji charytatywnych. Dziś pamięć o akcji pielęgnuje Operation Pedro Pan Group, organizacja non-profit założona przez byłych uczestników programu.

Scenariusz napisali Adams i Bart Gavigan na podstawie historii stworzonej przez kompozytora Carlosa José Alvareza, którego rodzice byli uchodźcami w ramach tej operacji. Alvarez określa operację "Pedro Pan" jako opowieść o odwadze, poświęceniu i nadziei wykraczającej poza Kubę i USA.

Data premiery nie została jeszcze ustalona.

"Shōgun" - zwiastun serialu z Carbonellem




