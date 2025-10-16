Gwiazda "Shōguna" w thrillerze historycznym o ratowaniu dzieci

Reżyser Richie Adams ("Gdy byłeś daleko") zebrał obsadę swojego nowego projektu — historycznego thrillera "Pedro Pan", którego fabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. W głównych rolach wystąpią Néstor Carbonell (laureat Emmy za rolę w "Shōgunie"), Allen Leech, Danny Pino, Paz Vega oraz Andy García. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w listopadzie w Meksyku.
Opowieść o ratowaniu dzieci
Getty Images © Gilbert Flores
Akcja historycznego thrillera osadzona będzie w realiach po rewolucji kubańskiej pod rządami Fidela Castro
i opowie historię jednej z największych akcji ratowania dzieci w historii nowożytnej — tajnej operacji, w ramach której ponad 14 tysięcy kubańskich dzieci zostało przemyconych do USA, by uchronić je przed komunistyczną indoktrynacją.
Prawdziwa operacja "Pedro Pan" miała miejsce w latach 1960–1962. Rodzice, obawiając się reżimu Castro
, wysyłali swoje dzieci do Stanów Zjednoczonych w tajnym programie wspieranym przez Kościół katolicki i rząd USA. Dzieci w wieku od 6 do 18 lat trafiały później do bliskich, rodzin zastępczych lub katolickich organizacji charytatywnych. Dziś pamięć o akcji pielęgnuje Operation Pedro Pan Group, organizacja non-profit założona przez byłych uczestników programu.
Scenariusz napisali Adams
i Bart Gavigan
na podstawie historii stworzonej przez kompozytora Carlosa José Alvareza
, którego rodzice byli uchodźcami w ramach tej operacji. Alvarez
określa operację "Pedro Pan" jako opowieść o odwadze, poświęceniu i nadziei wykraczającej poza Kubę i USA.
Data premiery nie została jeszcze ustalona.
