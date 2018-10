BIULETYN: Netflix kasuje "American Vandal"

Netflix nie zamówi trzeciego sezonu serialu. Producenci mają nadzieję, że znajdzie się inna stacja lub platforma gotowa będzie uratować serial. [za: The Hollywood Reporter] Pom Klementieff dołączyła do filmu z Adamem Sandlerem . Film będzie się rozgrywał w nowojorskiej "diamentowej dzielnicy", słynącej z obróbki i handlu kamieniami szlachetnymi. Głównym bohaterem będzie właściciel sklepu jubilerskiego mającego długi związane z uzależnieniem od hazardu. Prawdziwe problemy zaczną się jednak dopiero po tym, gdy cenny towar zostanie skradziony. [za: Deadline] John Reynolds zagrają główne role w serialu platformy Hulu. Projekt inspirowany jest słynnym przebojem kinowym. Jego bohaterką jest pracownica sztabu wyborczego nowojorskiego kandydata do Senatu, która otrzymuje od dawno niewidzianych przyjaciół zaproszenie do Londynu na ślub. Postanawia rzucić pracę i przenieść się do Wielkiej Brytanii, by odświeżyć więzi. Tak wplącze się w ich osobiste kryzysy. [za: The Hollywood Reporter] Gael García Bernal zagra jedną z głównych ról oraz wyprodukuje serial stacji Showtime o nielegalnych imigrantach w USA. Twórcą projektu, który nie ma jeszcze tytułu, jest Jonás Cuarón Bernal zagra mężczyznę przebywającego w Stanach nielegalnie, podobnie jak jego żona. Kiedy kobieta zostanie zatrzymana przez urząd emigracyjny, bohater postanowi przyjąć nową tożsamość pracownika tego urzędu, by uratować żonę. Tak zaczyna się jego ryzykowne podwójne życie. [za: Deadline]Powiększa się obsada niezatytułowanego serialu platformy Apple'a o kulisach pracy programu śniadaniowego. Nestor Carbonell wcieli się w postać Yanko Floresa, który o poranku prezentuje pogodę. Ma artystyczną duszę, a mówienie o pogodzie jest dla niego formą poezji. Z kolei Mark Duplass dołączył jako Chip Black, producent porannego programu. [za: The Hollywood Reporter] Katherine Langford dołączyła do obsady czwartej części. Na razie nie ujawniono, kogo zagrała. [za: The Wrap] Dean Winters dołączyli do obsady filmu Netfliksa. Inspirowany prawdziwą historią film będzie opowieścią o matce, która szuka zaginionej córki, a natrafia w lesie na ciała czterech zamordowanych dziewcząt. Netflix przejął projekt po tym, jak na początku roku zrezygnował z niego Amazon. W poprzedniej wersji gwiazdą miała być Sarah Paulson . [za: The Hollywood Reporter]