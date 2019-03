Netflix ekranizuje "Sto lat samotności" Márqueza

Netflix szykuje serial. Jak łatwo zgadnąć po tytule, będzie to ekranizacja słynnej książki Gabriela Garcíi Márqueza Projekt zostanie zrealizowany w języku hiszpańskim. Jego producentami wykonawczymi będą synowie pisarza Rodrigo Garcia i Gonzalo García Barcha.Miała to być pierwsza powieść Gabriela Garcíi Márqueza . Dzięki swym dziadkom znał od dziecka historię Macondo i dzieje rodziny Buendía, prześladowanej fatum kazirodztwa. Świat, w którym rzeczy nadzwyczajne miały wymiar szarej codzienności, zwyczajność zaś przyjmowana była jak zjawisko nadprzyrodzone; świat bez czasu, gdzie wiele rzeczy nie miało jeszcze nazw, był też jego światem. Potrzebował aż dwudziestu lat, by wreszcie spisać te rodzinne opowieści z całym dobrodziejstwem i przekleństwem odniesień biblijnych, baśniowych, literackich, politycznych. [notka wydawcy]