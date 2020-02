Netflix kasuje serial "Insatiable"

3 2 1



Netflix kasuje kolejny serial. Tym razem wyrok padł na, który wytrzymał na platformie dwa sezony.Patty, przez lata prześladowana, lekceważona i niedoceniana z powodu swojej wagi, nagle chudnie i bierze odwet na wszystkich, którzy kiedykolwiek ją skrzywdzili. Bob Armstrong, skompromitowany mecenas, którego prawdziwą pasją jest szkolenie uczestniczek konkursów piękności, jako jedyny dostrzega potencjał tkwiący w Patty i bierze ją pod swoje skrzydła - najpierw jako klientkę, której udziela porad prawnych, potem - już jako uczestniczkę wyborów miss, której pomaga w walce o tytuł najpiękniejszej. Ani Bob, ani jego żona Coralle nie mają jednak pojęcia, jak wielki jest głód zemsty u Patty i do czego może się ona posunąć, żeby odegrać się na każdym, kto kiedykolwiek ją zranił.Powody decyzji nie zostały podane. Można się jednak domyślać, że serial nie sprostał oczekiwaniom szefów platformy co do oglądalności.