Jaka przyszłość czeka "Warrior Nun"? Netflix podjął decyzję

"Warrior Nun" skasowane

O czym opowiadał serial "Warrior Nun"?

To koniec ekranowych przygód wojowniczej zakonnicy. Netflix zdecydował, że nie zleci realizacji kolejnych odcinków " Warrior Nun " opartego na komiksach autorstwa Bena Dunna . Miesiąc temu na platformie udostępniono drugi sezon serialu.Powody skasowania serialu prawdopodobnie są oczywiste: zarządzających platformą zawiodła oglądalność. Drugi sezon serialu trzykrotnie trafił do rankingu najchętniej oglądanych produkcji tygodnia, choć nie udało mu się uzyskać oszałamiających wyników. Premierowy tydzień to szóste miejsce wśród anglojęzycznych seriali i 27 milionów godzin, które na oglądanie poświęcili subskrybenci platformy z całego świata. W kolejnym wynik nieznacznie się poprawił, aby na koniec listopada spaść na dziewiątą lokatę i następnie poza ranking.Niewielka, lecz oddana grupa fanów widocznie nie wystarczyła, aby Netflix postanowił kontynuować produkcję " Warrior Nun ". Nie można wykluczyć, że serial, niczym jego bohaterka, dostanie drugie życie. Obecnie brakuje informacji o stacjach telewizyjnych bądź platformach streamingowych potencjalnie chętnych do kontynuowania opowieści.Zainspirowany komiksami serial " Warrior Nun " to historia 19-latki ( Alba Baptista ), która budzi się w kostnicy z szansą na nowe życie w kieszeni i fantastycznym artefaktem w plecach. Odkrywa, że należy do starożytnego zakonu, który poluje na ziemi na demony, a o jej ciało i duszę walczą potężne moce z piekła i nieba.W obsadzie znaleźli się Kristina Tonteri-Young William Miller . Producentem i showrunnerem " Warrior Nun " był Simon Barry . Dwa odcinki pierwszego sezonu wyreżyserowała Agnieszka Smoczyńska (" Córki dancingu ", " Silent Twins ").