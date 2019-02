Netflix ogłasza obsadę ekranizacji "Jupiter's Legacy"

) i Leslie Bibb ) zagrają główne role w serialu będącym ekranizacją komiksuShow dla platformy Netflix przygotowuje Steven DeKnight ). Duhamel Bibb wcielą się w Sheldona i Grace Sampson alias The Utopian i Lady Liberty. Należą oni do pierwszego pokolenia superbohaterów, którzy otrzymali swoje moce w latach 30. ubiegłego wieku. Akcja serialu będzie rozgrywać się w znacznej części współcześnie, kiedy to Sheldon i Grace są powszechnie szanowanymi strażnikami Ziemi. Jednak ich dzieci Chloe i Brandon - również obdarzone mocami - mają problem, by wyjść z cienia sławnych rodziców. Andrew Horton zagra Brandona. W Chloe wcieli się Elena Kampouris . W serialu pojawią się również Ben Daniels Matt Lanter w rolach brata oraz najlepszego przyjaciela Sheldona.