Netflix podzieli ostatni sezon "Lucyfera" na dwie części

Jak ogłosił Tom Ellis , nie zobaczymy od razu całego piątego sezonu. Ostatnia odsłona przygód przystojnego księcia piekieł na amerykańskiej ziemi podzielona zostanie na dwie części. Między pierwszą a drugą będzie przerwa. Ile dni, tygodni, miesięcy ona potrwa, tego Ellis nie ujawnił.Piąty sezonma być ostatnim. Pierwotnie Netflix zlecił produkcję 12 odcinków. Dzięki działaniom fanów, którzy już wcześniej uratowali serial przed kasacją, ta liczba została zwiększona do 16. Każda część piątego sezonu będzie się składać z ośmiu odcinków.Lucyfer Morningstar to Władca Piekieł, którego nudzi dotychczasowe życie. Postanawia więc porzucić swoją funkcję i przenieść się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego. Wkrótce rozpoczyna pracę dla policji.