Szósty sezon "Lucyfera" coraz bliżej realizacji

Fani " Lucyfera " mogą spać spokojnie. Studiu Warner Bros. TV udało się nareszcie namówić odtwórcę tytułowej roli, Toma Ellisa , by podpisał kontrakt na udział w szóstym sezonie serialu.W ubiegłym miesiącu media obiegła informacja, że aktor nie jest zadowolony z warunków nowej umowy. Rozważał nawet odejście z serialu, jeśli studio nie zaproponuje mu wyższej gaży. Po kilku tygodniach nerwowych negocjacji stronom udało się jednak dojść do porozumienia.Reszta obsady oraz producenci wykonawczy serialu, Ildy Modrovich Joe Henderson , także podpisali już swoje kontrakty. Teraz wszyscy czekają, aż Netflix da oficjalnie zielone światło na realizację nowych odcinków.Przypomnijmy, że na razie ekipa musi powrócić na plan, aby dokończyć zdjęcia do piątego sezonu " Lucyfera ". Pandemia koronawirusa sprawiła, że w marcu twórcy musieli przerwać prace na 4 dni przed planowanym zamknięciem produkcji.Inspirowany komiksami Neila Gaimana show opowiada historię czarującego władcy piekieł Lucyfera Morningstara, który porzuca swoje królestwo i przeprowadza się do Los Angeles, by prowadzić klub nocny. Wkrótce zaczyna pomagać policjantce Chloe Decker (Lauren German) w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.