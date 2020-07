FOTO: Lucyfer kusi na klimatycznych zdjęciach

Już 21 sierpnia na platformę Netflix trafi długo oczekiwany przez fanów piąty sezon " Lucyfera ". Zobaczcie zdjęcia z planu, które klimatem nawiązują do klasycznych filmów noir:Bohaterem serialu jest Lucifer Morningster ( Tom Ellis ), władca piekieł, który ze względu na wypalenie zawodowe porzuca swoje królestwo, by przenieść się do Los Angeles. Tam łączy siły z detektyw Chloe Decker ( Lauren German ), której pomaga rozwiązywać kryminalne zagadki. W zbliżającym się piątym sezonie wprowadzona zostanie postać Boga. Zagra go nominowany do Złotego Globu za rolę w " 24 godzinach W najnowszych odcinkach fanów czeka sporo wrażeń. Lucyfer powraca z hukiem. Chloe rozważa kolejny romans, Ella w końcu znajduje odpowiedniego faceta, a Amenadiel przyzwyczaja się do bycia ojcem. Zobaczcie oficjalny plakat: