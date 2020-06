OFICJALNIE: "Lucyfer" dostaje jeszcze jeden finałowy sezon

Stało się to, czego wszyscy spodziewali się od miesięcy. Netflix oficjalnie ogłosił powstanie szóstego sezonu serialu " Lucyfer ". I on także nazywany jest finałowym.Przypomnijmy, że już dwukrotnie ogłaszano koniec " Lucyfera ". Najpierw zrobiła to stacja FOX, która skasowała serial po trzech sezonach. Niepocieszeni fani zorganizowali kampanię, która okazała się skuteczna. " Lucyfera " uratowała właśnie platforma Netflix, która zleciła realizację kolejnych sezonów.Po raz drugi koniec " Lucyfera " ogłosił Netflix. Platforma stwierdziła, że piąty sezon, będzie ostatnim. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku producentka Ildy Modrovich przekonywała fanów, że to będzie definitywny koniec i żadne błagania fanów tego faktu nie zmienią.Jednak wkrótce potem zaczęły docierać optymistyczne informacje. Najpierw Netflix zdecydował się zwiększyć liczbę odcinków piątego sezonu z 12 do 16, które zostaną zaprezentowane światu w dwóch transzach. W lutym zaś pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Netflix prowadzi negocjacje z Warner Bros. Television w sprawie możliwości realizacji szóstego sezonu.W kwietniu dowiedzieliśmy się, że największą przeszkodą na drodze do szóstego sezonu okazał się odtwórca roli głównej Tom Ellis , który choć zgodził się w marcu na powrót jako Lucyfer, to jednak miał zastrzeżenia do warunków zaproponowanego mu kontraktu. Konflikt udało się zażegnać pod koniec maja i od tamtej pory czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie szóstego sezonu przez Netflix.To nastąpiło zaledwie kilka dni po tym, jak platforma ogłosiła, że pierwsze osiem odcinków ósmego sezonu będzie można obejrzeć już 21 sierpnia. Wideo ujawniające datę premiery możecie obejrzeć poniżej: