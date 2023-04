Najlepsze seriale o demonach. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Serial " Shadowhunters " to produkcja przeznaczona raczej do widowni nastoletniej. Fabuła na podstawie powieści Cassandry Clare opowiada o młodej dorosłej, która wiedzie zupełnie zwykłe, spokojne życie. Pewnego dnia dowiaduje się na swój temat czegoś, czego nie wiedziała wcześniej - poprzez krew swoich przodków przynależy do grupy, który od wieków walczy z demonami. Tę informację musi teraz przetworzyć i znaleźć czas na dopasowanie się do nowej rzeczywistości. Gdy matka dziewczyny znika, Clary przyłącza się do grupy Nocnych Łowców i wkracza do alternatywnego podziemnej rzeczywistości, zamieszkałej przez wampiry, wilkołaki, wiedźmy, wróżki i demony. W obsadzie m.in. Matthew Daddario