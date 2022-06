Najlepsze seriale o aniołach. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Pora poznać najseksowniejszego z aniołów. I co z tego, że jest władcą Piekła, kiedy urządza najlepsze imprezy, łatwo zaciągnąć go do łóżka, a kiedy zabrakłoby prądu (co ponoć w Ameryce często się zdarza), jego obłędnie wyrzeźbiony brzuch mógłby służyć za tarkę do prania. Serial " Lucyfer " bazuje na komiksowej postaci wymyślonej przez Neila Gaimana . Na małym ekranie widzimy go wśród ludzi, ponieważ znudziła mu się rola piekielnego króla. Na Ziemi robi, co mu się tylko podoba, w tym wtrąca się do pracy pewnej policjantki. Jemu wydaje się to tylko kaprysem, w rzeczywistości kryje się za tym dużo więcej. " Lucyfer " mógł liczyć na niezwykłą lojalność fanów. To dzięki nim dwukrotnie serial był ratowany przed skasowaniem.