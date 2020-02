Netflix skasował serial "Spinning Out"

3 2 1



Mamy złą wiadomość dla fanów serialu. Pierwszy sezon będzie zarazem ostatnim. Platforma Netflix zdecydowała się skasować serial.Serialopowiadał o Kat Baker ( Kaya Scodelario ), utalentowanej i obiecującej łyżwiarce, która zamierza zrezygnować ze sportu po tym, jak tragiczny wypadek uniemożliwia jej rywalizację z najlepszymi. Jednak los daje jej drugą szansę - dziewczyna może kontynuować karierę w parze z utalentowanym partnerem, mającym opinię "niegrzecznego chłopca" Justinem ( Evan Roderick ). Wkrótce przekonuje się, że aby spełnić swoje łyżwiarskie marzenia, będzie musiała stawić czoła trudnym relacjom rodzinnym, niełatwemu związkowi i osobistym demonom, które mogą wywrócić do góry nogami wszystko, na co tak ciężko pracowała.Nie znamy powodów decyzji platformy. Możemy jednak domyślać się, że wyniki oglądalności serialu nie były wystarczające, by Netflix był gotów na ponoszenie kosztów związanych z produkcją kolejnego sezonu.