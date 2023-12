Tunezyjczycy nie chcą Denzela Washingtona jako Hannibala

Zakłamywanie historii?

Bali się go Rzymianie. Co wiemy o filmie?

Denzel Washington jako Makbet

O castingu Washingtona rozpisuje się tunezyjska prasa. Sprawa oparła się nawet o tamtejszy parlament.Wzburzone nastroje stara się uspokajać ministra kultury Hayet Ketat-Guermazi. Podkreśla, że film będzie fikcją i w związku z tym Netflix ma prawo zrobić go tak, jak chce. Dodała jednak, że ma nadzieję, że przynajmniej część scen twórcy zamierzają nakręcić w Tunezji.Dla Denzela Washingtona będzie to kolejny projekt filmowy rozgrywający się w okresie rzymskim starożytności. Jest bowiem w obsadzieO filmie o Hannibalu tak naprawdę niewiele wiemy. Za reżyserie odpowie Antoine Fuqua , który z Washingtonem zna się doskonale chociażby za sprawą serii filmów " Bez litości ". Za scenariusz odpowiada z kolei autor pierwszego " Gladiatora Hannibal Barkas był wybitnym kartagińskim strategiem wojskowym i politykiem. Za jego czasów Kartagina znacznie poszerzyła swoje granice, co doprowadziło do konfliktu z rosnącą w siłę Republiką Rzymską. Przez wiele lat Hannibal skutecznie trzymał Rzym w szachu. Jego wojska znalazły się w Italii i niewiele zabrakło mu do najazdu na sam Rzym. Ostatecznie jednak Kartagina została sromotnie pokonana, a sam Hannibal musiał uciekać z kraju. Po kilku latach pobytu na obczyźnie popełnił samobójstwo zażywając truciznę.Hannibal nie jest pierwszą rolą filmową Denzela Washingtona , której tradycyjnie nie grywali czarni aktorzy. Niedawno dla Apple'a zagrał w filmie, który wyreżyserował jeden z braci Coen . Zwiastun tego filmu znajdziecie poniżej: