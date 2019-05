Netflix zabiera LEGO na Drugą Stronę

3 2 1

Już 5 lipca na Netflix premiera trzeciego sezonu! Oczekiwanie na nowe odcinki możecie sobie umilić, budując dom Willa Byersa. Zobaczcie recenzję kolekcjonerskiego zestawuz programu "Nie tylko klocki":Fani wyprodukowanego przez stację Netflix światowego przeboju z pewnością docenią wierność detali tego wyjątkowego, kolekcjonerskiego modeluz zestawu 75810 Druga Strona. Ten solidny model z klocków obraca się: jedna jego część należy do realnego świata, a druga do Drugiej Strony. Instrukcje do modelu przygotowano tak, by budowanie mogło być świetną zabawą w gronie rodziny lub przyjaciół. W domu Byersów jest sypialnia Willa, salon i jadalnia. W wersji z innego wymiaru — Drugiej Strony — są te same pomieszczenia, ale całość jest mroczna, podniszczona i obrośnięta winoroślą. Zupełnie jak w serialu! W pudełku znajdziesz 8 figurek serialowych postaci, a do każdej z nich są dołączone akcesoria. Zestaw będzie więc doskonałym prezentem dla każdego fana, który chce pokazać światu swoją fascynację