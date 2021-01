Netflix zaprasza na kosmiczny koncert noworoczny JIMEK x NOSPR

Jak połączyć się z kimś, od kogo dzielą nas lata świetlne? 3 stycznia 2021 r. cały wszechświat będzie mógł usłyszeć niezwykły noworoczny koncert. Radzimir Dębski wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach zagrają muzykę z filmu Netflix " Niebo o północy ", skomponowaną przez nagrodzonego Oscarem Alexandrea Desplata . Premiera audiowizualnego widowiska rozpocznie się o godzinie 18:00 na kanale YouTube Netflix Polska, a sama kompozycja zostanie wysłana w kosmos.Najnowszy film Georgea Clooneya Niebo o północy " to postapokaliptyczna opowieść o samotnym naukowcu, który za wszelką cenę stara się powstrzymać ekipę astronautów przed powrotem na Ziemię, gdzie doszło do tajemniczej katastrofy. To zachwycająca skalą produkcji, a zarazem bardzo intymna, opowieść o samotności, ludzkiej potrzebie kontaktu i nadziei.W budowaniu tej atmosfery ogromną rolę odgrywa ścieżka dźwiękowa filmu, skomponowana przez dwukrotnego zdobywcę Oscara Alexandrea Desplata (" Kształt wody ", " Grand Budapest Hotel ", " Harry Potter i Insygnia Śmierci ").Już w najbliższą niedzielę każdy będzie mógł usłyszeć i zobaczyć jak ta pełna emocji muzyka wypełniła przestrzeń NOSPR - jednej z najbardziej spektakularnych sal koncertowych w Europie. Dopełnieniem warstwy muzycznej jest multimedialna scenografia, która pozwoli widzom przenieść się w świat filmu.Muzyka to uniwersalny język, który jest w stanie dotrzeć w najodleglejsze zakątki świata. I wszechświata. Zaraz po premierze - we współpracy z Centrum Nauki Kopernik - zapis dźwiękowy koncertu zostanie wysłany w kosmos. Sygnał będzie precyzyjnie skierowany w stronę jednej z egzoplanet, na której panują warunki zbliżone do tych na Ziemi. "Jest tam ktoś"? - pyta główny bohater filmu, próbując nawiązać połączenie ze stacją kosmiczną. Z pewnością o żadnej pustce nie ma mowy, gdy chociaż po jednej ze stron jest człowiek.JIMEK i NOSPR po raz pierwszy zagrają wspólnie muzykę filmową. -- mówi o projekcie Radzimir Dębski (JIMEK) -- opisuje współpracę Ewa Bogusz-Moore, dyrektor NOSPR. -- dodaje JIMEK.Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Film " Niebo o północy " jest już dostępny na Netflix.