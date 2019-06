Nie żyje Billy Drago

Getty Images © E. Charbonneau



W poniedziałek w wieku 73 lat zmarł Billy Drago , aktor charakterystyczny specjalizujący się w rolach czarnych charakterów.Naprawdę nazywał się William Eugene Burrows Jr. Karierę w show-biznesie zaczął od prowadzenia audycji radiowej w lokalnym radiu w Kansas. Następnie poświęcił się pracy w teatrze, by wreszcie zawędrować do Hollywood.Zagrał łącznie w ponad 100 filmach i serialach. Do jego najbardziej znanych ról należą płatny zabójca Frank Nitti zoraz demon strachu Barbas zW trakcie trwającej cztery dekady kariery współpracował m.in. z Clintem Eastwoodem