Nie żyje Helmut Berger. Pamiętny Martin von Essenbeck ze "Zmierzchu bogów" Luchino Viscontiego miał 78 lat

Helmut Berger i Luchino Visconti

Z jakich ról zapamiętamy Helmuta Bergera?

Wczoraj w wieku 78 lat zmarł– urodzony w Austrii aktor najlepiej znany ze współpracy z. Wystąpił w. W jego filmografii znajdziemy również role w, serialuczy biografiiSmutną informację przekazał, agent. W oficjalnym komunikacie napisał, że jego klient zmarł spokojnie, choć niespodziewanie w swoim domu w Salzburgu.Przypominamy odcinek programupoświęcony. W filmie tym jest ikoniczna scena, w której grany przezMartin von Essenbeck parodiuje występnajsłynniejsze role zagrał w filmach, z którym łączyła go także relacja romantyczna. Po raz pierwszy spotkali się oni na planie noweliwchodzącej w skład filmu(jego współtwórcami byli m.in.). Występ wprzyniósłnominację do Złotego Globu w kategorii najbardziej obiecujący młody aktor. Z kolei za tytułową rolę wWłoska Akademia Filmowa uhonorowała go specjalną nagrodą David di Donatello. Za swój ulubiony film uważałPo śmierciprzeszedł załamanie nerwowe. Pogrążył się w nałogach, które położyły się cieniem na jego dalszej karierze.W aktorskim CVznajdziemy również występ w kontrowersyjnym. Na uwagę zasługują jego role telewizyjne – w miniserialuorazobsadził go wjako Fredericka Keinszinga, skorumpowanego bankiera. Ostatnią głośną rolę w biografii. Od kilku lat nie był aktywny zawodowo. Jego ostatnie filmy – dramat historycznyi horror– weszły na ekrany w 2019 roku.