Nie żyje Lloyd Morrisett. Pomysłodawca "Ulicy Sezamkowej" miał 93 lata

Getty Images © Patrick McMullan

Joan Ganz Cooney i Lloyd Morrisett w towarzystwie bohaterów "Ulicy Sezamkowej"

Kim był Lloyd Morrisett? Jak powstała "Ulica Sezamkowa"?

W wieku 93 lat zmarł Lloyd Morrisett – amerykański psycholog i edukator, pomysłodawca " Ulicy Sezamkowej ". Smutną informację przekazała założona przez niego organizacja non-profit Sesame Workshop.– powiedziała w oświadczeniu Joan Ganz Cooney, współzałożycielka fundacji.Lloyd Morrisett był amerykańskim psychologiem i eksperymentalnym edukatorem przez lata związanym z nowojorską fundacją Carnegie Corp., której misją jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla dzieci pochodzących z biednych rodzin lub wywodzących się z mniejszości. Pomysł stworzenia " Ulicy Sezamkowej " przyszedł do niego, gdy w pewien niedzielny poranek obudził się wcześnie i odkrył, że jego trzyletnia córka Sarah, jak zahipnotyzowana wpatruje się w obraz kontrolny wyświetlający się na ekranie telewizora. Swoją obserwacją podzielił się z producentką telewizyjną Joan Ganz Cooney. Po latach w jednym z wywiadów wspominał:Lloyd Morrisett i Joan Ganz Cooney wspólnymi siłami zebrali fundusze i znaleźli ekspertów, którzy pomogli w stworzeniu programu edukacyjnego skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym. Założona przez nich fundacja Children’s Television Workshop, aktualnie znana jako Sesame Workshop, rozpoczęła działalność w marcu 1968 roku. Niestety nadawcy komercyjni uzależniali emisję od reklam. Z tego powodu Morrisett postanowił skorzystać z luźnej sieci publicznych stacji telewizyjnych działających wówczas w całym kraju. Pierwszy odcinek " Ulicy Sezamkowej " zadebiutował 10 listopada 1969 roku. Po ponad 60 latach program wciąż cieszy się ogromną popularnością, każdego roku docierając do dziesiątek milionów młodych widzów w ponad 140 krajach.