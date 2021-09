Nie żyje Mikis Theodorakis, autor muzyki do "Greka Zorby"

Getty Images © Mondadori Portfolio



Zmarł grecki kompozytor filmowy Mikis Theodorakis , autor muzyki do " Greka Zorby ". Miał 96 lat. Przyczyną śmierci była przewlekła choroba serca. Theodorakis urodził się w 1925 roku na wyspie Chios. W młodości odebrał klasyczne muzyczne wykształcenie w Paryżu i Atenach. Przez niemal całą swoją karierę był zaangażowany politycznie - walczył w wojnie domowej, działał w ruchu antyfaszystowskim, był internowany, w końcu zaś udał się na emigrację. Po powrocie działał prężnie na greckiej scenie politycznej, także jako poseł i minister. W 2000 roku nominowano go Pokojowej Nagrody Nobla.Karierę w branży filmowej rozpoczął w 1971 roku. Był autorem partytur do " Serpico " i " Stanu oblężenia ", pracował przy " Z Costy-Gavrasa , lecz w pamięci pokoleń pozostanie jako kompozytor " Greka Zorby - a zwłaszcza jako autor słynnej muzyki do tańca sirtaki. Film Mihalisa Kakogiannisa przyniósł mu Złoty Glob oraz nominację do nagrody Grammy. Artysta miał również na koncie statuetkę BAFTA za " Z Grecka minister kultury napisała dziś: "Straciliśmy część greckiej duszy. Odszedł wielki nauczyciel i intelektualista, nasz Mikis".