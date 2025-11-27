Nie żyje Agnieszka Maciąg. Czołowa polska modelka miała 56 lat

W wieku 56 lat odeszła Agnieszka Maciąg – jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 90. Informację o jej śmierci przekazał jej mąż, Robert Wolański. Nieoficjalnie podaje się, że przyczyną śmierci była choroba nowotworowa.
Międzynarodowa kariera Agnieszki Maciąg
Pod koniec lat 80. Maciąg
rozpoczęła współpracę z największymi domami mody i szybko trafiła na światowe wybiegi. Pracowała m.in. dla Karla Lagerfelda, Pierre’a Cardina, Escady, Laury Biagiotti czy Nino Cerrutiego. Pojawiała się również w amerykańskich programach telewizyjnych, takich jak "Good Morning America".
Gwiazda "Czasu surferów"
W 1996 roku Maciąg
wydała album "Marakesz 5:30", który był jej głośnym wejściem w świat muzyki. Później pojawiała się również na ekranie – zarówno w serialu "Niania
", jak i w filmie "Czas surferów
" w epizodycznej, ale znaczącej roli eleganckiej, pewnej siebie kobiety.
Agnieszka Maciąg w filmie "Czas surferów"
Prowadziła również program rozrywkowy "Siedem pokus", w którym przeprowadzała rozmowy z artystami, muzykami i sportowcami. Równolegle rozwijała działalność literacką, publikując tomik poezji i liczne poradniki.
Ikona polskich lat 90. Maciąg
była jedną z najważniejszych postaci polskiego modelingu tamtego czasu, pojawiała się w teledyskach De Mono i współtworzyła ówczesny obraz branży. Jej kariera obejmowała zarówno międzynarodowe wybiegi, jak i projekty artystyczne w kraju.
Walka z chorobą
Maciąg miała już wcześniej za sobą walkę z rakiem. Na początku roku pojawiły się informacje o nawrocie choroby. W ostatnich miesiącach modelka wycofała się z życia publicznego.