Nie żyje Agnieszka Maciąg. Czołowa polska modelka miała 56 lat

źródło: East News
W wieku 56 lat odeszła Agnieszka Maciąg – jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 90. Informację o jej śmierci przekazał jej mąż, Robert Wolański. Nieoficjalnie podaje się, że przyczyną śmierci była choroba nowotworowa. 

Międzynarodowa kariera Agnieszki Maciąg



Pod koniec lat 80. Maciąg rozpoczęła współpracę z największymi domami mody i szybko trafiła na światowe wybiegi. Pracowała m.in. dla Karla Lagerfelda, Pierre’a Cardina, Escady, Laury Biagiotti czy Nino Cerrutiego. Pojawiała się również w amerykańskich programach telewizyjnych, takich jak "Good Morning America".

Gwiazda "Czasu surferów"



W 1996 roku Maciąg wydała album "Marakesz 5:30", który był jej głośnym wejściem w świat muzyki. Później pojawiała się również na ekranie – zarówno w serialu "Niania", jak i w filmie "Czas surferów" w epizodycznej, ale znaczącej roli eleganckiej, pewnej siebie kobiety. 

Agnieszka Maciąg w filmie "Czas surferów"

Prowadziła również program rozrywkowy "Siedem pokus", w którym przeprowadzała rozmowy z artystami, muzykami i sportowcami. Równolegle rozwijała działalność literacką, publikując tomik poezji i liczne poradniki. 

Ikona polskich lat 90.



Maciąg była jedną z najważniejszych postaci polskiego modelingu tamtego czasu, pojawiała się w teledyskach De Mono i współtworzyła ówczesny obraz branży. Jej kariera obejmowała zarówno międzynarodowe wybiegi, jak i projekty artystyczne w kraju.

Walka z chorobą



Maciąg miała już wcześniej za sobą walkę z rakiem. Na początku roku pojawiły się informacje o nawrocie choroby. W ostatnich miesiącach modelka wycofała się z życia publicznego.

