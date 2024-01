Serial o wilkołakach z Sarah Michelle Gellar skasowany. Winny strajk

Miał być drugi sezon serialu "Wolf Pack". Co poszło nie tak?

"Wolf Pack" – o czym opowiadał serial

Zwiastun serialu "Wolf Pack"

SerialPierwszy sezon był bowiem nadawany od stycznia do marca 2023 roku. I pierwotnie Paramount+ było zainteresowane realizacją drugiego sezonu.W jednym z wywiadów na zakończenie sezonujego gwiazda Sarah Michelle Gellar mówiła, że jużi że wszyscy liczą na to, że uda się ją zrealizować.. Spowodował tak olbrzymie opóźnienia, że drugi sezonmógłby trafić na Paramount+ dopiero w 2025 roku. A to oznaczałoby konieczność zwiększenia budżetu na promocję serialu, o którym większość zdążyłaby już zapomnieć. Na to platforma nie chciała się zgodzić i w efekcie podjęto decyzję o kasacji.Za serial odpowiadał Jeff Davis , czyli twórca. Historia bazowała na serii książek Edo van Belkoma Fabuła rozpoczyna się od przedstawienia nadprzyrodzonej istoty, która po latach uśpienia budzi się w wyniku pożaru lasu. Żądna krwi bestia rusza na łowy. Jej ofiarami staje się walcząca z żywiołem ludność, w tym dwoje uczniów, którzy przeżywają atak. Ale rany goją się niemal natychmiast. Oboje zostali zmienieni w wilkołaki, teraz dodatkowo gonione przez potwora, który chce dokończyć dzieła. Tajemnica miesza się tu z rozterkami młodych bohaterów i akcją.