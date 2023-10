Najlepsze seriale o wilkołakach. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Seriale o wilkołakach to często opowieści z kryminalnym zabarwieniem. Bohater serialu " Grimm ", detektyw Nick Burckhardt ( David Giuntoli ), to postać niemal jak Buffy Summers ze słynnego show " Buffy: Postrach wampirów " albo Van Helsing . Musi dorosnąć do roli, którą determinuje rodowa przynależność do rodziny tytułowych łowców. Grimmowie mają zdolność widzenia nadprzyrodzonych istot ukrywających się na co dzień. Policjant musi pogodzić misję z życiem rodzinnym czy karierą zawodową. W pełnej krwi walce nie pozostaje odosobniony, ponieważ u jego boku staje przyjaciel Monroe ( Silas Weir Mitchell ) i partner Hank ( Russell Hornsby ). Ostatni odcinek serialu pojawił się na ekranach już prawie 6 lat temu, w 2017 roku.