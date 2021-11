Nie będzie prequela "The 100". CW kasuje projekt

"The 100" – o czym jest serial?

Prequel "The 100" – o czym miał opowiadać serial?

Mamy złą wiadomość dla fanów serialu " The 100 ". Odpowiedzialna za produkcję stacja CW zdecydowała się odstąpić od realizacji prequela. Projekt, nad którym prace trwały od dwóch lat, został skasowany. The 100 " to serialowa adaptacja cyklu dystopijnych powieści autorstwa Kass Morgan . Akcja toczy się 300 lat po kataklizmie, który uczynił Ziemię miejscem niezdatnym do życia. Ocalałe osoby przebywają na oddalonej od macierzystej planety stacji kosmicznej, gdzie panują restrykcyjne zasady pozwalające oszczędzać kurczące się zasoby. Setka młodocianych przestępców zostaje wysłana na Ziemię, aby przekonać się, czy życie na planecie jest znów możliwe.Serial zadebiutował w 2014 roku i doczekał się siedmiu sezonów. Emisja zakończyła się we wrześniu 2020 roku. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun:Akcja serialu miała się toczyć 97 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w " The 100 ", po nuklearnej katastrofie, która doprowadziła do depopulizacji ludzkości. Grupa ocalałych osób próbuje przetrwać w tym niebezpiecznym świecie i odbudować struktury społeczne.Za sterami projektu stał Jason Rothenberg , producent i showrunner " The 100 ". Jeden z odcinków finałowego, siódmego sezonu, miał być zarazem pilotem nowej serii. Projekt dostał zielone światło w październiku 2019 roku. Jeszcze w maju Mark Pedowitz, prezes CW, dawał fanom nadzieję, zapewniając, że rozmowy dotyczące projektu są w toku.W odcinku pilotowym zagrali Iola Evans Leo Howard . Ich umowy wygasły pół roku temu.