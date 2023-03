Nie ma świętości! "Zawrót głowy" otrzyma remake. Robert Downey Jr. w głównej roli

Robert Downey Jr. i twórca "Peaky Blinders" kręcą "Vertigo"

Nowepowstanie dla studia. Wytwórnia jest domem oryginału, co zaważyło o decyzji Hitchcock Estate, by to właśnie jej sprzedać prawa do remake'u.Ma on również, wraz z żoną, pełnić funkcję producenta.Szczegóły nowej wersji nie są na razie znane.Alfreda Hitchcocka powstał na podstawie francuskiej powieściduetu Pierre Boileau i Pierre Ayraud ukrywającego się pod pseudonimemWedług legendy spopularyzowanej przez François Truffauta Hitchcock był zainteresowany inną powieścią Boileau-Narcejac, ale przegrał walkę o prawa z Henri-Georges Clouzotem , który na jej podstawie nakręcił. Boileau-Narcejac jednak chcieli współpracować z Hitchcockiem , więc napisalispecjalnie z myślą o nim. Legendzie tej zaprzeczył jednak sam Pierre Ayraud.. Gévigne zleca swojemu dawnemu przyjacielowi nietypowe zadanie: ma śledzić jego żonę, która ostatnio dziwnie się zachowuje. Z czasem dowiadujemy się o analogiach w zachowaniu Magdaleny i jej prababki, uważanej za szaloną, która w młodym wieku popełniła samobójstwo. Flavières obawia się o życie żony przyjaciela. Niestety, nie udaje mu się jej uratować. W tym miejscu dopiero zaczyna się najbardziej intrygująca część powieści. Śledzimy zachowanie Flavières'a, jego problemy natury psychicznej, relacje łączące go z tajemniczą Renatą. Na końcu dowiadujemy się, że nie zawsze to, co widzimy, jest prawdziwe.... Głównym bohaterem został "Scottie" ( James Stewart ). To były policjant cierpiący na lęk wysokości. Traumatyczne wydarzenie z przeszłości sprawiło, że porzucił służbę. Zostaje detektywem, który na prośbę kolegi zaczyna śledzić Madeleine, by ustalić powody jej dziwnego zachowania. Bohater odkrywa, że kobieta jest zafascynowana swoją prababką, która wiodła pełne nieszczęść życie zakończone samobójstwem. Tak zaczyna się jego własna podróż przez odmęty obsesji...Choć dziśuważany jest za arcydzieło, to na początku wcale tak nie było. Krytycy przyjęli film chłodno, a widzowie w większości go zignorowali.zdobył co prawda dwie nominacje do Oscarów , ale w kategoriach technicznych: za dźwięk i scenografię.Sytuacja zmieniła się po jego śmierci.i wtedy wzbudził ogólny podziw.W najnowszej edycji listy, pochodzącej z 2022 roku,zajął drugie miejsce przegrywając jedynie z