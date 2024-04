Robert Downey Jr. zdradził, czy wróciłby do Marvela. Zagra ponownie Iron Mana?

Robert Downey Jr. gotów wrócić do Marvela?

Getty Images © Arturo Holmes

Downey Jr. w serialu Parka Chan-wooka

"Sympatyk" - zwiastun

W opublikowanym właśnie wywiadzie dla magazynu "Esquire" Robert Downey Jr. usłyszał pytanie,, powiedział Downey Jeszcze w grudniu Feige , szef Marvel Studios, zapowiadał jednak, że nie planuje powrotu Iron Mana , powiedział Feige , odnosząc się do pamiętnej śmierci Tony'ego Starka w finale widowiska " Avengers: Koniec gry ".Będzie to ekranizacja nagrodzonej Pulitzerem powieści, której autorem jest Viet Thanh Nguyen. Jej bohaterem jest oficer południowowietnamskiej armii, który w sekrecie szpieguje na rzecz Wietkongu. W 1975 roku wyjeżdża do Kalifornii, gdzie zostaje konsultantem przy produkcji amerykańskiego filmu o wojnie w Wietnamie.