Nie tylko "Artemis Fowl". Kolejne filmy Disneya trafią do sieci

Bob Iger udzielił ostatnio wywiadu "Barron's", w którym mówił o przyszłości koncernu Disneya. Powiedział również kilka słów na temat planów dystrybucyjnych. Najważniejszą dla nas informacją jest ta, że planowana jest premiera kilku filmów kinowych bezpośrednio na platformach Disney+ lub Hulu.Iger wyraźnie podkreślił, że dotyczy to tylko kilku tytułów. Większość filmów zrealizowanych z myślą o kinach do nich prędzej czy później trafi. Studio może pozwolić sobie na czekanie z ich premierami.Szef koncernu niestety nie wymienił na razie żadnego tytułu, który może zniknąć z kinowej dystrybucji. Wiele osób spodziewa się, że jednym z nich będą. Komiksowe widowisko odziedziczone po 20th Century Fox miało wielokrotnie przekładaną datę premiery. Disney planował jednak wiosną wprowadzić go do kin. Po wybuchu pandemii w USA data premiery została usunięta bez podawania nowej. Spekuluje się, że film mógłby trafić bezpośrednio na platformę Hulu.Przypomnijmy, że póki co jeden kinowy tytuł Disneya został zdegradowany i pojawi się wyłącznie na Disney+. To wyreżyserowany przez Kennetha Branagha . Nad tym filmem też od dłuższego czasu gromadziły się burzowe chmury. Ekranizacja młodzieżowego bestsellera pierwotnie miała trafić do kin w sierpniu 2019 roku. Na trzy miesiące przed premierą Disney zmienił datę na maj 2020 roku. Kiedy zobaczymy go na platformie, tego na razie nie podano.