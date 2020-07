Niespodzianka! "Artemis Fowl" w Polsce! Ale nie na Disney+

Widowisko Disneya " Artemis Fowl " wyreżyserowane przez Kennetha Branagha już wkrótce będzie można obejrzeć w Polsce. Nie oznacza to jednak, że w końcu nastąpi premiera platformy Disney+ w naszym kraju. " Artemis Fowl " będzie u nas bowiem dostępny na antenie stacji HBO i na platformie HBO GO.Przypomnijmy, że " Artemis Fowl " pierwotnie miał trafić do kin w sierpniu 2019 roku. Potem Disney przełożył jego premierę na maj 2020 roku. Kiedy świat pogrążył się w pandemii COVID-19 studio podjęło decyzję o rezygnacji z kinowej dystrybucji i na początku czerwca wprowadził go na swoją platformę Disney+.Film " Artemis Fowl " oparty jest na bestsellerowej książce autorstwa Eoina Colfera o tym samym tytule. Ta przygodowa opowieść skupia się na historii tytułowego Artemisa Fowla, dwunastoletniego geniusza wywodzącego się z rodziny o długich przestępczych tradycjach, który za wszelką cenę próbuje odnaleźć swojego uprowadzonego ojca. Aby spełnić żądania porywacza, Artemis musi przeniknąć do starożytnej podziemnej cywilizacji - niezwykle zaawansowanego świata wróżek - i zdobyć pewien nadzwyczaj potężny i pożądany magiczny przedmiot. Chłopak obmyśla więc przebiegły i niebezpieczny plan działania, który okazuje na tyle niebezpieczny, że Artemis z czasem zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z wszechmocnymi magicznymi istotami.Polska premiera filmu " Artemis Fowl " na HBO i HBO GO zaplanowana została na 2 sierpnia.