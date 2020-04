"Czarna Wdowa" i "Mulan" z nowymi datami premier

Studio Disney wreszcie ujawniło swój nowy grafik premier. Wbrew nieuzasadnionym plotkom, jakobymiały zadebiutować na platformie Disney+, właśnie ujawniono kinowe daty premier obu widowisk. To początek filmowego domina, za tymi dwoma zmianami idzie bowiem szereg kolejnych., która miała już nawet swoją uroczystą premierę, ale ostatecznie nie trafiła do kin, zadebiutuje 24 lipca. Film przejął tym samym pozycję zarezerwowaną dotychczas dla" z Dwayne'em Johnsonem wskoczyła z kolei na miejsce, którzy mieli wejść do kin 6 listopada.tym samym przesuwają się na 12 lutego 2021,na 7 maja 2021,na 5 listopada 2021,na 18 lutego 2022.zachowuje datę 8 maja 2022, ama trafić do kin 8 lipca 2022.tymczasem trafi na platformę Disney+. Chwilowo nie znamy jednak daty premiery filmu na serwisie streamingowym studia.Zmiany czekają też filmy, które Disney przejął po wytwórni 20th Century Fox. Ryanem Reynoldsem trafi do kin 11 grudnia, a zrealizowany dla studia Searchlight Wesa Andersona przesuwa się z 24 lipca na 16 października. Ridleya Scotta pozostają na razie na swoich wyjściowych pozycjach, odpowiednio: 18 i 25 grudnia.przeniesiono z 9 lipca 2021 na 29 lipca 2022. Wciąż trwają negocjacje z potencjalnym reżyserem filmu, Jamesem Mangoldem Obecnie nie wiadomo, kiedy zobaczymy inne tytuły studia:oraz