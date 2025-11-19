Niespodzianka! Nie będzie gry "F1 26"

EA nie dochowa dorocznej tradycji i w przyszłym roku na rynek nie trafi gra "F1 26".
Co dalej z serią "F1" w EA?
EA i Formuła 1 od dawna współpracują ze sobą. W ramach tej współpracy EA co roku wypuszcza nową odsłonę gry "F1"
odzwierciedlającą aktualną sytuację w Formule 1. Jednak w przyszłym roku gry "F1 26" nie będzie
.
Fani szybkich pojazdów nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie. Zamiast nowej gry na rynek trafi płatny dodatek do "F1 25"
, który zaktualizuje rozgrywkę do sytuacji z 2026 roku (nowi kierowcy, pojazdy, drużyny i przepisy).
Nie oznacza to jednak, że EA porzuca serię. "F1" powróci w 2027 roku
. Studio zapowiada jednak gruntowne odświeżenie marki, które ma dostarczyć bardziej autentyczne doświadczenia uczestnictwa w mistrzostwach Formuły 1.
Wpis EA Sports na ten temat znajdziecie poniżej: