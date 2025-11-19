Niespodzianka! Nie będzie gry "F1 26"

Co dalej z serią "F1" w EA?

EA SPORTS will release a paid expansion for #F125 in 2026, with the current game serving as the foundation for the 2026 season.



Additionally, 2027 will see the release of a new, reimagined EA SPORTS F1 title, that looks, feels, and plays differently.



EA i Formuła 1 od dawna współpracują ze sobą. W ramach tej współpracy EA co roku wypuszcza nową odsłonę gryodzwierciedlającą aktualną sytuację w Formule 1. Jednak w przyszłym rokuFani szybkich pojazdów nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie. Zamiast nowej gry, który zaktualizuje rozgrywkę do sytuacji z 2026 roku (nowi kierowcy, pojazdy, drużyny i przepisy).Nie oznacza to jednak, że EA porzuca serię.. Studio zapowiada jednak gruntowne odświeżenie marki, które ma dostarczyć bardziej autentyczne doświadczenia uczestnictwa w mistrzostwach Formuły 1.