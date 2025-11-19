Newsy Gry Niespodzianka! Nie będzie gry "F1 26"
Niespodzianka! Nie będzie gry "F1 26"

EA nie dochowa dorocznej tradycji i w przyszłym roku na rynek nie trafi gra "F1 26".

EA i Formuła 1 od dawna współpracują ze sobą. W ramach tej współpracy EA co roku wypuszcza nową odsłonę gry "F1" odzwierciedlającą aktualną sytuację w Formule 1. Jednak w przyszłym roku gry "F1 26" nie będzie.

Fani szybkich pojazdów nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie. Zamiast nowej gry na rynek trafi płatny dodatek do "F1 25", który zaktualizuje rozgrywkę do sytuacji z 2026 roku (nowi kierowcy, pojazdy, drużyny i przepisy).

Nie oznacza to jednak, że EA porzuca serię. "F1" powróci w 2027 roku. Studio zapowiada jednak gruntowne odświeżenie marki, które ma dostarczyć bardziej autentyczne doświadczenia uczestnictwa w mistrzostwach Formuły 1.

