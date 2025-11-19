Newsy Filmy Box office Go woke, go broke? Nie tym razem! "Wicked: Na dobre" idzie po rekord
Go woke, go broke? Nie tym razem! "Wicked: Na dobre" idzie po rekord

Dziś do kin w pierwszych krajach zawitał musical "Wicked: Na dobre". W sumie w ciągu następnych kilku dni film trafi do kin w Stanach Zjednoczonych i 78 krajów świata. Najnowsze box-office'owe prognozy mówią o rekordowym starcie.

Będzie nowy rekord adaptacji broadwayowskiego musicalu?



Rok temu na otwarcie "Wicked" zarobiło w Stanach 112,5 mln dolarów. Kolejne 52 miliony pochodziło z kin w 61 krajach świata. W sumie więc 5-dniowe otwarcie wyniosło 164 mln dolarów.


Teraz ma być jeszcze lepiej. W USA "Wicked: Na dobre" ma zarobić 125-150 mln dolarów (choć nie brakuje osób sugerujących jeszcze lepsze otwarcie, w okolicach 175 mln dolarów). Z kolei w 78 krajach na świecie ma zgarnąć 70 mln dolarów. A to oznacza, że globalne otwarcie prawie na pewno osiągnie 200 milionów dolarów. Nigdy wcześniej adaptacja broadwayowskiego musicalu nie miała takich wyników po pierwszych 5 dniach w kinach.

A trzeba wziąć pod uwagę fakt, że mimo tak szerokiej dystrybucji na otwarcie, są kraje, gdzie "Wicked: Na dobre" zadebiutuje później. W Chinach data premiery nie została na razie potwierdzona. Z kolei w Japonii musical trafi do kin dopiero w marcu przyszłego roku.

W Ameryce "Wicked: Na dobre" pozostaje na razie filmem z najlepszymi w tym roku wynikami przedsprzedażowymi. Zagadką pozostaje jednak to, czy film okaże się frontloaderem (tłumy na pierwszych pokazach, a potem, jak fani już obejrzą, szybki spadek frekwencji). Przed rokiem niewielki efekt był, jednak znakomite opinie wśród widzów sprawiły, że ostatecznie "Wicked" było wielkim kasowym hitem.

Zwiastun "Wicked: Na dobre"




