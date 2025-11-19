Newsy Filmy "Żywy czy martwy" to ostatnia część "Na noże"? Rian Johnson o przyszłości serii
"Żywy czy martwy" to ostatnia część "Na noże"? Rian Johnson o przyszłości serii

The Hollywood Reporter / autor: /
&quot;Żywy czy martwy&quot; to ostatnia część &quot;Na noże&quot;? Rian Johnson o przyszłości serii
źródło: materialy promocyjne
"Żywy czy martwy" to drugi sequel "Na noże", który wg umowy z 2021 roku miał zrealizować dla Netfliksa Rian Johnson. Wygląda jednak na to, że reżyser i Daniel Craig nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Rian Johnson o przyszłości serii "Na noże"


Podczas uroczystej premiery filmu w Los Angeles, która odbyła się w poniedziałek, Johnson dał jasno do zrozumienia, że chciałby stworzyć kolejną odsłonę serii.

Pod względem kreatywnym czuję się pozytywnie naładowany po nakręceniu tego filmu. Daniel i ja już zaczynamy się zastanawiać, co mogłoby się wydarzyć w kolejnym, jeśli mielibyśmy go zrobić – powiedział Johnson w rozmowie z The Hollywood Reporter.

R52_2809_HiVhT446.jpg Getty Images © Roger Kisby
Rian Johnson (trzeci z lewej) z gwiazdami "Żywego czy martwego" na uroczystej premierze filmu

Dodał też, że dużo radości czerpie z pracy z nowymi gwiazdami, które gromadzi na planie każdej części. W "Żywym czy martwym" będą to m.in. Josh O'Connor, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Glenn Close, Mila Kunis, Josh Brolin i Jeremy Renner.      

"Glass Onion" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Glass Onion": 



Skąd znamy Riana Johnsona?


Rian Johnson najlepiej znany jest jako twórca "Ostatniego Jedi" oraz filmów z serii "Na noże". W jego CV znajdziemy też kryminał "Kto ją zabił?", film przygodowy "Niesamowici bracia Bloom", czy akcyjniak "Looper – Pętla czasu". W tym roku na ekrany trafił też drugi sezon jego serialu "Poker Face" z Natashą Lyonne w roli głównej.     

Zobacz zwiastun "Żywego czy martwego"


"Żywy czy martwy" trafi na Netflix już 12 grudnia. Grany przez Daniela Craiga Benoit Blanc ma zmierzyć się z najbardziej niebezpieczną sprawą w swojej karierze. Zobaczcie zwiastun: 



