"Żywy czy martwy" to ostatnia część "Na noże"? Rian Johnson o przyszłości serii

"Żywy czy martwy" to drugi sequel "Na noże", który wg umowy z 2021 roku miał zrealizować dla Netfliksa Rian Johnson. Wygląda jednak na to, że reżyser i Daniel Craig nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
Rian Johnson o przyszłości serii "Na noże"
Podczas uroczystej premiery filmu w Los Angeles, która odbyła się w poniedziałek, Johnson
dał jasno do zrozumienia, że chciałby stworzyć kolejną odsłonę serii. Pod względem kreatywnym czuję się pozytywnie naładowany po nakręceniu tego filmu. Daniel i ja już zaczynamy się zastanawiać, co mogłoby się wydarzyć w kolejnym, jeśli mielibyśmy go zrobić
– powiedział Johnson w rozmowie z The Hollywood Reporter.
Rian Johnson (trzeci z lewej) z gwiazdami "Żywego czy martwego" na uroczystej premierze filmu
Dodał też, że dużo radości czerpie z pracy z nowymi gwiazdami, które gromadzi na planie każdej części. W "Żywym czy martwym
" będą to m.in. Josh O'Connor
, Andrew Scott
, Cailee Spaeny
, Glenn Close
, Mila Kunis
, Josh Brolin
i Jeremy Renner
.
Skąd znamy Riana Johnsona?Rian Johnson
najlepiej znany jest jako twórca "Ostatniego Jedi
" oraz filmów z serii "Na noże
". W jego CV znajdziemy też kryminał "Kto ją zabił?
", film przygodowy "Niesamowici bracia Bloom
", czy akcyjniak "Looper – Pętla czasu
". W tym roku na ekrany trafił też drugi sezon jego serialu "Poker Face
" z Natashą Lyonne
w roli głównej.
"Żywy czy martwy
" trafi na Netflix już 12 grudnia. Grany przez Daniela Craiga
Benoit Blanc ma zmierzyć się z najbardziej niebezpieczną sprawą w swojej karierze. Zobaczcie zwiastun: