Nintendo Switch 2 zaprezentowany na Gamescomie?

Należy jednak podkreślić, że jak to często bywa z takimi informacjami, źródło nie jest podane.Na zorganizowanych w ostatnim miesiącu targach Gamescom, Nintendo rzekomo zaprosiło deweloperów na zamknięty pokaz swojego najnowszego urządzenia. Pokaz miał na celu prezentację technicznych demówek ilustrujących możliwości nowej konsoli. Jednym z przedstawionych demówek była ulepszona wersja " The Legend of Zelda: Breath of the Wild ", która miała służyć jako punkt odniesienia dla możliwości graficznych przyszłego następcy Switcha. To jednak nie oznacza, że gra ta zostanie wydana w formie remastera, chociaż nie można tego wykluczyć.Mimo że taki pokaz wydaje się logicznym posunięciem—w jednym miejscu zgromadziło się przecież wielu deweloperów gier—budzi on pewne wątpliwości. Nintendo, firma znana z trzymania tajemnic w ścisłej poufności, nagle zabiera swoją top-secretową konsolę na tak publiczne wydarzenie jak Gamescom? Wszystko, co możemy teraz zrobić, to czekać na dalsze informacje. Według najnowszych doniesień krążących w sieci, Nintendo Switch 2 ma zadebiutować w przyszłym roku.