Nowa "Niekończąca się opowieść" w drodze na ekran. W planach seria filmów

"Niekończąca się opowieść": seria filmów w drodze na ekran

"Niekończąca się opowieść" w programie Na skróty

Jak podaje Variety, prawami do adaptacji "Niekończącej się opowieści" Michaela Endego w ciągu ostatnich lat zaangażowany był szereg studiów i platform streamingowych. Ostatecznie trafiły one do studia See-Saw Films, które pracowało nad takimi produkcjami jak " Psie pazury ", " Heartstopper " czy " Kulawe konie ". Obowiązki producentów pełnić będą Iain Canning Emile Sherman , którzy połączą siły z Romanem Hockem i Ralphem Gassmannem z Michael Ende Productions."Niekończąca się opowieść" została opublikowana w 1979 roku. Szybko zyskała status bestsellera – najpierw w RFN, a następnie na całym świecie, gdzie sprzedano miliony kopii.– skomentował Iain Canning Przypominamy poświęcony " Niekończącej się opowieści " odcinek programu Na skróty. Film Wolfganga Petersena to jedna z najpopularniejszych produkcji lat 80.:Bastian to chłopiec, który po śmierci matki zamyka się w sobie. Zaczyna mieć problemy w szkole, nie potrafi nawiązać kontaktu ani z ojcem ani z rówieśnikami. Pewnego razu, uciekając przed goniącą go szkolną bandą, przypadkiem wbiega do antykwariatu, gdzie znajduje niesamowitą księgę. Księgę dzięki której Bastian odwiedzi fantastyczną krainę.