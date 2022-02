"Mikołajek" i reszta bandy. Wybieramy najlepsze adaptacje literatury dla dzieci

Where the Wild Things Are

Spotkanie dwóch artystycznych tytanów – Maurice'a Sendaka Spike'a Jonze’a . Tarcie, dialog, w końcu – czuły uścisk. A wszystko po to, by uszczęśliwić najmłodszych i dać do myślenia tym nieco starszym. Bohater filmu, Max (cudowny Max Records ), przenosi się do krainy fantazji, gdzie czeka już na niego fantastyczna przygoda oraz słodko-gorzka podróż ku dorosłości. Czekają też tytułowe dzikie stwory, cuda rodem z wyobraźni Jima Hensona , przefiltrowane przez setki lat baśniowej tradycji. Inteligentny scenariusz, finezyjna reżyseria, kapitalny dubbing i operatorskie czary Lance'a Acorda – to wszystko znajdziecie w empatycznym kinie Jonze’a . A dość powiedzieć, że dzieciaki małe i duże znajdą tam znacznie, znacznie więcej.