Nowa "Teksańska masakra piłą mechaniczną" coraz bliżej

W ubiegłym roku informowaliśmy o planach realizacji nowego filmu z cyklu. Okazuje się, że projekt wciąż jest rozwijany. Co więcej, zyskał właśnie producenta. To Fede Álvarez , reżyserPrzypomnijmy, że ostatnim filmem w pogmatwanym uniwersum jestz 2017 roku wyprodukowany przez Millennium Films dla Lionsgate'u. Jednak studia te utraciły prawa do serii, które powróciły do rąk producenta oryginału i reżysera Kima Henkela . Ten dogadał się już z Legendary Entertainment, które znane jest przede wszystkim z widowisk typu, ale ma też na swoim koncie kilka horrorów (np.:).Szczegóły nowejnie są na razie znane. Podobno jednym z rozważanych rozwiązań jest pójście drogą nowego, czyli stworzenie kontynuacji oryginału, ignorując wszystkie pozostałe części. W tym przypadku jest jednak drobny problem. "Finałowa dziewczyna" oryginału, Marilyn Burns , zmarła w 2014 roku.Wszystko wskazuje też na to, że Álvarez będzie jedynie producentem filmu i że trwają już poszukiwania odpowiedniego reżysera.