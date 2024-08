Co po "Romulusie"? Fede Álvarez ma pomysł na "Obcego kontra Predatora 3"

"Obcy kontra Predator 3"? Fede Álvarez chciałby to zrobić

W rozmowie z Deadline Fede Álvarez powiedział, że jest otwarty na realizację kolejnego filmu z serii. Tym razem chciałby stanąć za sterami "Obcego kontra Predatora 3". Chętnie podjąłby przy tym współpracę z Danem Trachtenbergiem , reżyserem zamykającego cykl o kosmicznych myśliwych " Prey ".– powiedział.Reżyser zaznaczył jednak, że wszystko w rękach widzów. Przyszłość serii zależy od tego, jak "Obcy: Romulus" poradzi sobie w box offisie. Jak na razie " Romulus " z kwotą 40 milionów dolarów może się pochwalić drugim najlepszym otwarciem w historii franczyzy(znajdujący się na pierwszym miejscu " Prometeusz Ridleya Scotta zarobił w analogicznym czasie 51 milionów dolarów).Wyreżyserowany przez duet Greg Strause Obcy kontra Predator 2 " trafił na ekrany kin w 2007 roku. Film zarobił nieco ponad 130 milionów dolarów, zajmując wówczas 47 miejsce w światowym box offisie. Przypominamy zwiastun:Po przerażającej kosmicznej katastrofie statku obcych niewielkie miasteczko w stanie Kolorado staje w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia – obcy mordują wszystkich, których spotkają i jednocześnie "produkują" niezliczoną liczbę swoich potomków. Na miejsce przybywa samotny Predator , by zapobiec inwazji. Rozpoczyna się walka na śmierć i życie, bez reguł, bez litości, a setki niewinnych ludzi znajdują się w samym jej centrum. Gdy masakra potworów trwa, rząd planuje opracowuje plan, by wykorzystać sytuację do własnych celów.