Nowa era MCU? Zdjęcia do "The Eternals" wystartują za rok?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, jednym z nowych projektów kolejnych faz kinowego uniwersum Marvela ma być kosmiczne widowisko. Teraz portal That Hashtag Show chwali się, że wie, kiedy zdjęcia do niego się rozpoczną.Według ich źródeł ekipa wejdzie na plan filmu we wrześniu 2019 roku. Jeśli te informacje się potwierdzą, może to oznaczać, że do kin widowisko wejdzie przed końcem 2020 roku. Disney ma już bowiem zarezerwowaną datę dla widowiska Marvela na początek listopada 2020 roku. Kolejne widowisko MCU ma trafić do kin w połowie lutego 2021 roku.wyreżyseruje Chloé Zhao ), która wcześniej brana była kandydatką do nakręcenie filmu o Czernej Wdowie. Nad scenariuszem pracują stawiający w Hollywood pierwsze kroki bracia Matthew Projekt bazować będzie na cyklu, który stworzył Jack Kirby w 1976 roku, kiedy wrócił do Marvela po pracy dla DC Comics. Tytułowi Eternals to jedna z dwóch ras ludzi stworzona przez Celestials (drugą byli Deviants). Zostali strażnikami życia inteligentnego na Ziemi. Dla zwykłych śmiertelników Eternals byli bogami.