"Powrót Batmana" dziś o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Już dziś o godz. 20:00 w stołecznym Kinie iluzjon przy ul. Narbutta 50A odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie" organizowanego przez Filmweb oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Zobaczymy wspólnie wybrany przez Was w ankiecie film "Powrót Batmana" w reżyserii Tima Burtona.    

Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.  

To nie wszystko! Przed pokazem ogłosimy, który film wygrał plebiscyt "50 na 50", w którym głosowaliście na swojego ulubionego zdobywcę Złotych Lwów, czyli głównej nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wręczymy również nagrodę zwycięzcy tegorocznego konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie".   


Z dwóch filmów o Człowieku Nietoperzu, które nakręcił Tim Burton, ten drugi jest zdecydowanie bardziej Burtonowski. Do tego stopnia, że "Powrót Batmana" ogląda się jak film Burtona, do którego przypadkowo zaplątał się Batman (Michael Keaton). Ale nic w tym złego. Reżyser podbija poprzeczkę ekscentryczności i wrzuca Człowieka-Nietoperza w sieć swoich obsesji. Nad filmem unosi się przede wszystkim duch niemieckiego ekspresjonizmu, zaklęty w stylizowanym na Doktora Caligariego Pingwinie (Danny DeVito) czy postaci noszącej znane filmoznawcom nazwisko Max Shreck (Christopher Walken). A i tak show kradnie wszystkim Michelle Pfeiffer jako Selina Kyle/Kobieta Kot. Rezultat to prawdopodobnie najbardziej osobny, autorski spośród filmów o Mrocznym Rycerzu. A do tego jeden z dziwniejszych i bardziej przewrotnych filmów bożonarodzeniowych.



Pokazy z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie" odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie.  Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.   

