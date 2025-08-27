"Powrót Batmana" dziś o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Już dziś o godz. 20:00 w stołecznym Kinie iluzjon przy ul. Narbutta 50A odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie" organizowanego przez Filmweb oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Zobaczymy wspólnie wybrany przez Was w ankiecie film "Powrót Batmana" w reżyserii Tima Burtona.
Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych.
Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.
To nie wszystko! Przed pokazem ogłosimy, który film wygrał plebiscyt "50 na 50"
, w którym głosowaliście na swojego ulubionego zdobywcę Złotych Lwów, czyli głównej nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
. Wręczymy również nagrodę zwycięzcy tegorocznego konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie".
Z dwóch filmów o Człowieku Nietoperzu
, które nakręcił Tim Burton
, ten drugi jest zdecydowanie bardziej Burtonowski. Do tego stopnia, że "Powrót Batmana
" ogląda się jak film Burtona, do którego przypadkowo zaplątał się Batman (Michael Keaton
). Ale nic w tym złego. Reżyser podbija poprzeczkę ekscentryczności i wrzuca Człowieka-Nietoperza w sieć swoich obsesji. Nad filmem unosi się przede wszystkim duch niemieckiego ekspresjonizmu, zaklęty w stylizowanym na Doktora Caligariego Pingwinie (Danny DeVito
) czy postaci noszącej znane filmoznawcom nazwisko Max Shreck (Christopher Walken
). A i tak show kradnie wszystkim Michelle Pfeiffer
jako Selina Kyle/Kobieta Kot. Rezultat to prawdopodobnie najbardziej osobny, autorski spośród filmów o Mrocznym Rycerzu. A do tego jeden z dziwniejszych i bardziej przewrotnych filmów bożonarodzeniowych.
Pokazy z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie" odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.