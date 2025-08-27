Newsy Rusza 14. Festiwal Filmowy "Hommage à Kieślowski" w Sokołowsku
news

Rusza 14. Festiwal Filmowy "Hommage à Kieślowski" w Sokołowsku

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Rusza+14.+Festiwal+Filmowy+%22Hommage+%C3%A0+Kie%C5%9Blowski%22+w+Soko%C5%82owsku-162640
Rusza 14. Festiwal Filmowy &quot;Hommage à Kieślowski&quot; w Sokołowsku
W ostatni weekend wakacji (29–31 sierpnia 2025) malownicze Sokołowsko znów stanie się stolicą kina. 14. edycja Festiwalu Filmowego "Hommage à Kieślowski" – wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i transgranicznym – zaprasza widzów na trzy dni pokazów, spotkań i rozmów inspirowanych twórczością Krzysztofa Kieślowskiego oraz najciekawszymi zjawiskami współczesnego kina.  

"Hommage à Kieślowski" symbolicznie nawiązuje do postaci wybitnego polskiego reżysera, którego dzieciństwo i wczesna młodość są silnie związane z Dolnym Śląskiem i Sokołowskiem. Festiwal nie jest jednak wyłącznie przeglądem dzieł patrona – to szerokie spojrzenie kuratorskie obejmujące kino mistrzów, najświeższe debiuty, odkrycia archiwalne i często niesłusznie zapomnianą klasykę. 

Hasło edycji: "Końce i początki"


Co roku festiwal prowadzi kluczowa idea społeczna, wpisująca się w "filozofię uważności społecznej" Kieślowskiego. Po dotychczasowych mottach ("Kino-interwencje", "Pokolenia", "Opowieści z lasu", "Musimy sobie pomagać") tegoroczny temat brzmi "Końce i początki" – nawiązujący do koncepcji cykliczności dziejów Giambattisty Vico oraz tytułu nagrodzonego krótkiego metrażu z pierwszej edycji konkursu krótkich form (reż. Klaudia Fortuniak, PWSFTviT).

W ujęciu Vica sztuka jest jednym z najważniejszych elementów ludzkiej mentalności i najwłaściwszym narzędziem poznania. Odzwierciedlając kształty ludzkiego ducha, pokazuje nasze marzenia, pragnienia i bolączki – także tęsknotę za nowym początkiem, odrodzeniem, drugą szansą. Te napięcia znakomicie widać u bohaterów Kieślowskiego, jak Julie z "Trzech kolorów: Niebieskiego". W tym roku chcemy, by selekcja filmowa była dla widowni wspólną "filmoterapią" – towarzyszką domykania i otwierania życiowych rozdziałów – mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu.


W ramach bloku Hommage à Kieślowski szczególne miejsce zajmie "Trzy kolory: Niebieski" (1993) i rozmowy wokół filmu. Wśród gości zapowiedzieli udział m.in. Sławomir Idziak, Krzysztof Wierzbicki i Jacek Ostaszewski.

Retrospektywa: Drahomíra Vihanová


Jednym z akcentów programowych będzie przegląd filmów Drahomíry Vihanovej (1930–2017) – wybitnej czeskiej reżyserki i scenarzystki, znanej z bezkompromisowego języka i krytycznego spojrzenia na współczesne jej społeczeństwo. Z okazji 95. rocznicy urodzin artystki pokażemy m.in. "Zabitą niedzielę" (1969), "Fugę na czarnych klawiszach" (1964) oraz "Pytania dla dwóch kobiet" (1985). Przegląd dopełnią rozmowy o alienacji, samotności i bezduszności instytucji – tematach wciąż niepokojąco aktualnych.

Polskie kino dziś: debiuty i spotkania


W Sokołowsku spotkamy twórczynie i twórców nowych polskich filmów. Udział potwierdzili m.in.: Korek Bojanowski ("Utrata równowagi"), Justyna Mytnik ("Lany poniedziałek"), Maria Zbąska ("To nie mój film") oraz Monika Majorek ("Innego końca nie będzie"). Po projekcjach zaplanowano rozmowy o języku współczesnego kina i wrażliwości pokoleniowej.

Nowa sekcja: wybór Millennium Docs Against Gravity


Nowością tegorocznej edycji jest kuratorska prezentacja wybranych tytułów Millennium Docs Against Gravity – festiwalu, który od lat łączy sztukę dokumentu z aktywnym dialogiem społecznym. Most między wydarzeniami zbudują pokazy m.in.: "Listów z Wilczej" (intymna opowieść o dzieciństwie i przemocy), "Riefenstahl” (filmowa podróż w przeszłość i pytania o etykę twórcy), "Pasażer. Andrzej Munk" (portret wybitnego reżysera oczami współpracowników) oraz "Pociągów" (obraz subtelnie splatające losy ludzi i krajobrazu w zanikającym świecie kolei).

Konkurs Krótkich Form Filmowych – edycja II


Po udanym debiucie w 2024 roku festiwal kontynuuje Konkurs Krótkich Form Filmowych. Przypomnijmy: Grand Prix I edycji otrzymał dokument "Moja siostra" (reż. Mariusz Rusiński, Studio Munka). Jury pod przewodnictwem Magdaleny Łazarkiewicz i Marty Hryniak doceniło film za czułą, uważną obserwację rodzinnego kryzysu i próbę odbudowy relacji.

W tym roku komisja selekcyjna wyłoniła finałową dziesiątkę tytułów, które zobaczy publiczność w Sokołowsku. Do konkursu kwalifikowane były krótkie metraże – fabuły, dokumenty i animacje – o długości do 30 minut, zrealizowane od 1 stycznia 2024 do 15 czerwca 2025. Podczas festiwalu filmy oceni jury (Magdalena Łazarkiewicz, Dorota Stalińska, Marta Hryniak, Petr Vlček, Mariusz Rusiński), a obok nagród jurorskich – widzowie przyznają także Nagrodę Publiczności.

Najnowsze Newsy

Gry

Skate wraca! EA ogłasza datę premiery nowej odsłony kultowej serii

Gry

Tetris wraca w wielkim stylu! Polacy walczą o finał w Dubaju

Filmy

"Powrót Batmana" dziś o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

5 komentarzy

Czy wrócimy na "Nabrzeże"? Netflix podjął decyzję

1 komentarz
Seriale Filmy

Oni przeniosą na wielki ekran kultowy serial lat 80.

3 komentarze
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – niemiecki romans pokonał hity

Seriale

Nowy spin-off "Wiedźmina" to "katastrofa". Projekt zostanie skasowany?

14 komentarzy