Rusza 14. Festiwal Filmowy "Hommage à Kieślowski" w Sokołowsku

W ostatni weekend wakacji (29–31 sierpnia 2025) malownicze Sokołowsko znów stanie się stolicą kina. 14. edycja Festiwalu Filmowego "Hommage à Kieślowski" – wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i transgranicznym – zaprasza widzów na trzy dni pokazów, spotkań i rozmów inspirowanych twórczością Krzysztofa Kieślowskiego oraz najciekawszymi zjawiskami współczesnego kina.
"Hommage à Kieślowski" symbolicznie nawiązuje do postaci wybitnego polskiego reżysera, którego dzieciństwo i wczesna młodość są silnie związane z Dolnym Śląskiem i Sokołowskiem. Festiwal nie jest jednak wyłącznie przeglądem dzieł patrona – to szerokie spojrzenie kuratorskie obejmujące kino mistrzów, najświeższe debiuty, odkrycia archiwalne i często niesłusznie zapomnianą klasykę.
Hasło edycji: "Końce i początki"
Co roku festiwal prowadzi kluczowa idea społeczna, wpisująca się w "filozofię uważności społecznej" Kieślowskiego
. Po dotychczasowych mottach ("Kino-interwencje", "Pokolenia", "Opowieści z lasu", "Musimy sobie pomagać") tegoroczny temat brzmi "Końce i początki" – nawiązujący do koncepcji cykliczności dziejów Giambattisty Vico oraz tytułu nagrodzonego krótkiego metrażu z pierwszej edycji konkursu krótkich form (reż. Klaudia Fortuniak
, PWSFTviT). W ujęciu Vica sztuka jest jednym z najważniejszych elementów ludzkiej mentalności i najwłaściwszym narzędziem poznania. Odzwierciedlając kształty ludzkiego ducha, pokazuje nasze marzenia, pragnienia i bolączki – także tęsknotę za nowym początkiem, odrodzeniem, drugą szansą. Te napięcia znakomicie widać u bohaterów Kieślowskiego, jak Julie z "Trzech kolorów: Niebieskiego". W tym roku chcemy, by selekcja filmowa była dla widowni wspólną "filmoterapią" – towarzyszką domykania i otwierania życiowych rozdziałów
– mówi Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu.
W ramach bloku Hommage à Kieślowski szczególne miejsce zajmie "Trzy kolory: Niebieski
" (1993) i rozmowy wokół filmu. Wśród gości zapowiedzieli udział m.in. Sławomir Idziak
, Krzysztof Wierzbicki i Jacek Ostaszewski.
Retrospektywa: Drahomíra Vihanová
Jednym z akcentów programowych będzie przegląd filmów Drahomíry Vihanovej
(1930–2017) – wybitnej czeskiej reżyserki i scenarzystki, znanej z bezkompromisowego języka i krytycznego spojrzenia na współczesne jej społeczeństwo. Z okazji 95. rocznicy urodzin artystki pokażemy m.in. "Zabitą niedzielę
" (1969), "Fugę na czarnych klawiszach
" (1964) oraz "Pytania dla dwóch kobiet" (1985). Przegląd dopełnią rozmowy o alienacji, samotności i bezduszności instytucji – tematach wciąż niepokojąco aktualnych.
Polskie kino dziś: debiuty i spotkania
W Sokołowsku spotkamy twórczynie i twórców nowych polskich filmów. Udział potwierdzili m.in.: Korek Bojanowski
("Utrata równowagi
"), Justyna Mytnik
("Lany poniedziałek
"), Maria Zbąska
("To nie mój film
") oraz Monika Majorek
("Innego końca nie będzie
"). Po projekcjach zaplanowano rozmowy o języku współczesnego kina i wrażliwości pokoleniowej.
Nowa sekcja: wybór Millennium Docs Against Gravity
Nowością tegorocznej edycji jest kuratorska prezentacja wybranych tytułów Millennium Docs Against Gravity – festiwalu, który od lat łączy sztukę dokumentu z aktywnym dialogiem społecznym. Most między wydarzeniami zbudują pokazy m.in.: "Listów z Wilczej
" (intymna opowieść o dzieciństwie i przemocy), "Riefenstahl
” (filmowa podróż w przeszłość i pytania o etykę twórcy), "Pasażer. Andrzej Munk
" (portret wybitnego reżysera oczami współpracowników) oraz "Pociągów
" (obraz subtelnie splatające losy ludzi i krajobrazu w zanikającym świecie kolei).
Konkurs Krótkich Form Filmowych – edycja II
Po udanym debiucie w 2024 roku festiwal kontynuuje Konkurs Krótkich Form Filmowych. Przypomnijmy: Grand Prix I edycji otrzymał dokument "Moja siostra
" (reż. Mariusz Rusiński
, Studio Munka). Jury pod przewodnictwem Magdaleny Łazarkiewicz
i Marty Hryniak
doceniło film za czułą, uważną obserwację rodzinnego kryzysu i próbę odbudowy relacji.
W tym roku komisja selekcyjna wyłoniła finałową dziesiątkę tytułów, które zobaczy publiczność w Sokołowsku. Do konkursu kwalifikowane były krótkie metraże – fabuły, dokumenty i animacje – o długości do 30 minut, zrealizowane od 1 stycznia 2024 do 15 czerwca 2025. Podczas festiwalu filmy oceni jury (Magdalena Łazarkiewicz
, Dorota Stalińska
, Marta Hryniak
, Petr Vlček
, Mariusz Rusiński
), a obok nagród jurorskich – widzowie przyznają także Nagrodę Publiczności.