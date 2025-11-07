Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten film pokonał "Drugą Furiozę"

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 27.10.-2.11.2025

9 Aileen: Królowa seryjnych zabójców Aileen: Queen of the Serial Killers 2025 1h 43m True crime Dokumentalny Emily Turner USA True crime Dokumentalny W latach 1989 - 1990 Aileen Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na Florydzie. Ta seria morderstw ostatecznie zaprowadziła ją do celi śmierci. Jej egzekucja w 2002 roku oznaczała koniec tragicznego i skomplikowanego życia, na które należy spojrzeć z perspektywy współczesności. Film dokumentalny "Aileen: Królowa seryjnych zabójców", wyprodukowany przez BBC Studios Documentary Unit, NBC News Studios i reżyserkę Emily Turner, ponownie przedstawia historię Aileen, poprzez poruszające wywiady z osobami, które znały ją najlepiej. Dzięki niezwykłym materiałom archiwalnym byłej korespondentki programu Dateline, Michelle Gillen, oraz nigdy wcześniej nieemitowanym wywiadom z Aileen, przeprowadzanym w celi śmierci, dokument ten w końcu pozwala jej wypowiedzieć się w jej własnej historii. Poznajemy nowe spojrzenie na to, co i dlaczego się wydarzyło.

7 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Fantasy Animacja Musical Chris Appelhans USA Fantasy Animacja Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

4 Garfield The Garfield Movie 2024 1h 41m Komedia Familijny Animacja Mark Dindal USA Komedia Familijny Animacja Chris Pratt Samuel L. Jackson Garfield jest najbardziej znanym kotem na świecie. Jest leniuchem, który uwielbia lasagne i nie cierpi poniedziałków. Po nieoczekiwanym spotkaniu ze swoim dawno zaginionym ojcem - niechlujnym ulicznym kotem Vicem - Garfield i jego psi przyjaciel Odie zmuszeni są porzucić swoje doskonałe leniwe życie i dołączyć do Vica w zabawnym napadzie.

3 Pułapka Trap 2024 1h 45m Kryminał Thriller Psychologiczny M. Night Shyamalan USA Wielka Brytania Jemen Kryminał Thriller Psychologiczny Josh Hartnett Ariel Donoghue Cooper i jego córka Riley wybierają się na koncert popularnej gwiazdy pop, Lady Raven. W trakcie wydarzenia okazuje się jednak, że koncert ma ukryty cel, to zaplanowana policyjna zasadzka, której celem jest ujęcie groźnego seryjnego mordercy o pseudonimie Butcher. Czy z wszyscy wyjdą cało z areny otoczonej kamerami, uzbrojonymi funkcjonariuszami policji i radiowozami? A może okaże się, że Butcher ukrywa więcej niż się wydaje?

2 Druga Furioza 2025 2h 47m Akcja Dramat Cyprian T. Olencki Polska Akcja Dramat Mateusz Damięcki Szymon Bobrowski Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 27.10.-2.11.2025

10 Władcy Rio Os donos do jogo 2025 - 56m Dramat Kryminał Heitor Dhalia Brazylia Dramat Kryminał André Lamoglia Xamã (Sezon 1) Młody mężczyzna pragnie wspiąć się po szczeblach kariery w przestępczym półświatku Rio - nieświadomy niebezpiecznej, pełnej zdrady, pożądania i krwi gry, która go czeka.

7 Amsterdam Empire 2025 - 44m Dramat Kryminał Jonas Govaerts Max Porcelijn Belgia Holandia Dramat Kryminał Famke Janssen Elise Schaap (Sezon 1) Aby wspiąć się na szczyt, Jack van Doorn, sławny i bogaty założyciel imperium coffeeshopów Jackal, musiał przez całą swoją karierę walczyć z przestępcami, konkurencją i absurdalnymi holenderskimi przepisami. Kiedy na światło dzienne wychodzi jego romans ze znaną dziennikarką, okazuje się, że ze swoim najgroźniejszym wrogiem... mieszkał pod jednym dachem. Zdradzona żona Betty, była diwa popu, doskonale zna jego słabe punkty i sekrety, i nie spocznie, dopóki nie odbierze mu wszystkiego. Ten osadzony w samym sercu amsterdamskiego rynku konopi indyjskich ekstrawagancki dramat kryminalny ocieka luksusem i brudem.

4 Potwór z Florencji Il mostro 2025 59m Kryminał Thriller Stefano Sollima Włochy Kryminał Thriller Marco Bullitta Valentino Mannias (Miniserial) Osiem podwójnych morderstw. Siedemnaście lat strachu. Zawsze ta sama broń. Beretta kaliber .22. Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim - Potwora z Florencji. Serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy. Bez wyjątku przerażająco prawdziwych. W tej historii na przestrzeni czasu i w miarę wszczynania kolejnych postępowań mogło się pojawić wiele różnych potworów. Opowieść skupia się na nich - możliwych potworach - i jest snuta właśnie z ich perspektywy, ponieważ ostatecznie potworem może być każdy.

2 Wiedźmin The Witcher 2019 - 57m Fantasy Przygodowy Alik Sakharov Charlotte Brändström Polska USA Fantasy Przygodowy Liam Hemsworth Henry Cavill (Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

1 Inwigilacja Legenden 2025 - 47m Thriller Kryminał Kasper Barfoed Samanou Acheche Sahlstrøm Dania Thriller Kryminał Clara Dessau Maria Cordsen (Sezon 1) Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą, od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.

Zwiastun serialu "Wiedźmin"