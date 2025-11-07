Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten film pokonał "Drugą Furiozę"
Mimo zjawiskowego startu blask "Drugiej Furiozy" musiał w końcu osłabnąć. Hit ostatnich tygodni w końcu musiał stracić miejsce na szczycie zestawienia filmów. Trafił mu się godny przeciwnik: podbijający świat nowy thriller Kathryn Bigelow "Dom pełen dynamitu". Wśród seriali prym wiedzie europejska produkcja, która zyskuje popularność na całym świecie. Mowa o duńskiej "Inwigilacji". Tymczasem po piętach depcze jej czwarty sezon "Wiedźmina". Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 27.10.-2.11.2025



10
plakat filmu Furioza

Furioza

2021
2h 19m

Dramat

Akcja

Polska

Dramat

Akcja

Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika (Weronika Książkiewicz) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.

9
plakat filmu Aileen: Królowa seryjnych zabójców

Aileen: Królowa seryjnych zabójców

Aileen: Queen of the Serial Killers
2025
1h 43m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

W latach 1989 - 1990 Aileen Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na Florydzie. Ta seria morderstw ostatecznie zaprowadziła ją do celi śmierci. Jej egzekucja w 2002 roku oznaczała koniec tragicznego i skomplikowanego życia, na które należy spojrzeć z perspektywy współczesności. Film dokumentalny "Aileen: Królowa seryjnych zabójców", wyprodukowany przez BBC Studios Documentary Unit, NBC News Studios i reżyserkę Emily Turner, ponownie przedstawia historię Aileen, poprzez poruszające wywiady z osobami, które znały ją najlepiej. Dzięki niezwykłym materiałom archiwalnym byłej korespondentki programu Dateline, Michelle Gillen, oraz nigdy wcześniej nieemitowanym wywiadom z Aileen, przeprowadzanym w celi śmierci, dokument ten w końcu pozwala jej wypowiedzieć się w jej własnej historii. Poznajemy nowe spojrzenie na to, co i dlaczego się wydarzyło.

8
plakat filmu Moje wielkie greckie wesele 3

Moje wielkie greckie wesele 3

My Big Fat Greek Wedding 3
2023
1h 31m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Toula, jej mąż Ian oraz inni członkowie familii Portokalosów udają się do Grecji na wielkie rodzinne spotkanie. Zamierzają odwiedzić wioskę, w której wychował się zmarły patriarcha. Podróż będzie obfitować w zabawne i wzruszające sytuacje.

7
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Animacja

Musical

USA

Fantasy

Animacja

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

6
plakat filmu Vinci 2

Vinci 2

2025
2h

Komedia kryminalna

Polska

Komedia kryminalna

Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy  proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.

5
plakat filmu Ballada o drobnym karciarzu

Ballada o drobnym karciarzu

Ballad of a Small Player
2025
1h 42m

Dramat

Thriller

Psychologiczny

Niemcy

Wielka Brytania

Dramat

Thriller

Psychologiczny

W ociekających blichtrem kasynach Makau hazardzista, uciekający przed przeszłością i długami, popada w fascynację tajemniczą kobietą, poznaną przy karcianym stole.

4
plakat filmu Garfield

Garfield

The Garfield Movie
2024
1h 41m

Komedia

Familijny

Animacja

USA

Komedia

Familijny

Animacja

Garfield jest najbardziej znanym kotem na świecie. Jest leniuchem, który uwielbia lasagne i nie cierpi poniedziałków.  Po nieoczekiwanym spotkaniu ze swoim dawno zaginionym ojcem - niechlujnym ulicznym kotem Vicem - Garfield i jego psi przyjaciel Odie zmuszeni są porzucić swoje doskonałe leniwe życie i dołączyć do Vica w zabawnym napadzie.

3
plakat filmu Pułapka

Pułapka

Trap
2024
1h 45m

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Jemen

Kryminał

Thriller

Psychologiczny

Cooper i jego córka Riley wybierają się na koncert popularnej gwiazdy pop, Lady Raven. W trakcie wydarzenia okazuje się jednak, że koncert ma ukryty cel, to zaplanowana policyjna zasadzka, której celem jest ujęcie groźnego seryjnego mordercy o pseudonimie Butcher. Czy z wszyscy wyjdą cało z areny otoczonej kamerami, uzbrojonymi funkcjonariuszami policji i radiowozami? A może okaże się, że Butcher ukrywa więcej niż się wydaje?

2
plakat filmu Druga Furioza

Druga Furioza

2025
2h 47m

Akcja

Dramat

Polska

Akcja

Dramat

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

1
plakat filmu Dom pełen dynamitu

Dom pełen dynamitu

A House of Dynamite
2025
1h 55m

Thriller

Dramat

USA

Thriller

Dramat

Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 27.10.-2.11.2025



10
plakat filmu Władcy Rio

Władcy Rio

Os donos do jogo
2025 -
56m

Dramat

Kryminał

Brazylia

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Młody mężczyzna pragnie wspiąć się po szczeblach kariery w przestępczym półświatku Rio - nieświadomy niebezpiecznej, pełnej zdrady, pożądania i krwi gry, która go czeka.

9
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

8
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Dla wesołej, ciekawskiej Kici Koci każdy dzień to nowe możliwości dobrej zabawy i odkrywania świata z przyjaciółmi i kochającą rodziną.

7
plakat filmu Amsterdam Empire

Amsterdam Empire

2025 -
44m

Dramat

Kryminał

Belgia

Holandia

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) Aby wspiąć się na szczyt, Jack van Doorn, sławny i bogaty założyciel imperium coffeeshopów Jackal, musiał przez całą swoją karierę walczyć z przestępcami, konkurencją i absurdalnymi holenderskimi przepisami. Kiedy na światło dzienne wychodzi jego romans ze znaną dziennikarką, okazuje się, że ze swoim najgroźniejszym wrogiem... mieszkał pod jednym dachem. Zdradzona żona Betty, była diwa popu, doskonale zna jego słabe punkty i sekrety, i nie spocznie, dopóki nie odbierze mu wszystkiego. Ten osadzony w samym sercu amsterdamskiego rynku konopi indyjskich ekstrawagancki dramat kryminalny ocieka luksusem i brudem.

6
plakat filmu Rekruci

Rekruci

Boots
2025 -
43m

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

(Sezon 1) Dramat komediowy, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. - w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope'a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe "ja" w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie - nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.

5
plakat filmu Nikt tego nie chce

Nikt tego nie chce

Nobody Wants This
2024 -
27m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

(Sezon 2) Agnostyczna autorka podcastów o seksie i niekonwencjonalny rabin świeżo po rozstaniu spotykają się na imprezie, z której wychodzą już razem. Ta nietypowa para - Joanne (Kristen Bell) i Noah (Adam Brody) - od razu wie, że między nimi zaiskrzyło. Jednak ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich - czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu - rodziny, w tym jej siostra Morgan (Justine Lupe) i jego brat Sasha (Timothy Simons).

4
plakat filmu Potwór z Florencji

Potwór z Florencji

Il mostro
2025
59m

Kryminał

Thriller

Włochy

Kryminał

Thriller

(Miniserial) Osiem podwójnych morderstw. Siedemnaście lat strachu. Zawsze ta sama broń. Beretta kaliber .22. Jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii Włoch, które dotyczyło pierwszego i najbrutalniejszego seryjnego mordercy na Półwyspie Apenińskim - Potwora z Florencji. Serial jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, bezpośrednich zeznaniach, dokumentach procesowych i ustaleniach dziennikarzy. Bez wyjątku przerażająco prawdziwych. W tej historii na przestrzeni czasu i w miarę wszczynania kolejnych postępowań mogło się pojawić wiele różnych potworów. Opowieść skupia się na nich - możliwych potworach - i jest snuta właśnie z ich perspektywy, ponieważ ostatecznie potworem może być każdy.

3
plakat filmu Bogdan Boner: Egzorcysta

Bogdan Boner: Egzorcysta

2020 -
13m

Animacja dla dorosłych

Komedia

Polska

Animacja dla dorosłych

Komedia

(Sezon 6) Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.

2
plakat filmu Wiedźmin

Wiedźmin

The Witcher
2019 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Polska

USA

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

1
plakat filmu Inwigilacja

Inwigilacja

Legenden
2025 -
47m

Thriller

Kryminał

Dania

Thriller

Kryminał

(Sezon 1) Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą, od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.


