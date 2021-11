Nowa interaktywna gra autora "Dziennika 29" już dostępna

"Kroniki CYPHER" to książka inna niż wszystkie. W tej wyjątkowej zabawie zagadki czekają na każdej stronie, a odpowiedzi musisz udzielać poprzez specjalną aplikację na stronie internetowej. Aby rozwiązać zagadki, musisz myśleć nieszablonowo.W "Kronikach CYPHER" jesteś agentem CY.P.H.E.R, tajnej międzynarodowej agencji wyspecjalizowanej w rozwiązywaniu z pozoru niemożliwych do ukończenia spraw opartych na kodzie. Twoi partnerzy zaczynają znikać w tajemniczych okolicznościach, a po Twoich śladach depcze nieznany Ci wróg. Czas ucieka, a Ty musisz złamać kod, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.Rozwiązuj łamigłówki, przeszukuj wirtualne pokoje i pozwól, żeby pochłonęło Cię to nierozwiązane dotąd śledztwo.Więcej informacji o grze tutaj: http://www.kronikicypher.pl/