Nowa powieść autorek "Trzech kroków od siebie" w drodze na ekran

Lionsgate wykupił prawa do adaptacji nowej powieści Mikki Daughtry i Rachael Lippincott (). "All This Time" trafi na księgarskie półki 6 października.Bohaterem "All This Time" jest Kyle, były rozgrywający w szkolnej drużynie futbolowej. Chłopak pogrąża się w żałobie po stracie Kimberly, która zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. W jego życiu pojawia się intrygująca Marley, z którą nawiązuje romans. Kiedy w jego życiu zaczynają się dziać dziwne rzeczy, bohater uświadamia sobie, że jego związek z nową dziewczyną nie jest tym, czym się wydaje."Trzy kroki od siebie" przez 60 tygodni utrzymywało się na liście bestsellerwów "New York Timesa". Sprzedano ponad milion egzemplarzy, a filmowa adaptacja przyniosła 92 miliony dolarów zysku.